Alla scoperta del Parco Frassanelle: "A caccia della libertà"

In occasione dell’ anniversario della Liberazione, il gruppo degli amici della Compagnia dell'Angelo porteranno a Frassanelle una spassosissima ed ugualmente educativa caccia al tesoro: una vera "Caccia alla libertà"! che si svilupperà tra i sentieri dell’immenso parco, tra le insenature delle grotte e la maestosa scalinata! Sarà un modo per far entrare in contatto tutti noi, adulti e bambini, con lo spirito di unità che si diffonde in questa importante giornata.

ISCRIZIONI SUL POSTO CON REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

ADATTA A TUTTI, GRANDI E PICCINI

GRATUITA (già compresa nel biglietto di ingresso)

ORARIO PER LE ISCRIZIONI: dalle 11 alle 15

PUNTO DI RITROVO E PARTENZA DELLA CACCIA AL TESORO: CORTILE INTERNO DELLA GASTALDIA.

ESPOSIZIONE ED ESPERIENZE INTERATTIVE CON I GATTI:

I gatti di razza RAGDOLL

I bambini a turno potranno entrare nella ” zona protetta ” e fare le coccole ai gatti per tutto il giorno !

ORARI APERTURA: