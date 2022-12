Jappelli a Padova: visita guidata al Parco Treves e al Caffè Pedrocchi

Giuseppe Jappelli [1783-1852], noto architetto e paesaggista, fu tra i massimi esponenti dello stile neoclassico in Veneto.

Nella città di Padova Jappelli progettò Parco Treves, un giardino in stile romantico all’inglese, costruito per la famiglia Treves de’ Bonfili. Inserito in un’ampia fascia di verde lungo il sistema fortificato cinquecentesco della città, questo parco è il primo ad essere progettato a Padova.

Un altro esempio della capacità geniale di questo architetto è il progetto per il Caffè Pedrocchi, commissionato da Antonio Pedrocchi, con l’idea di fornire ai cittadini un luogo di ritrovo tra i più eleganti al mondo, dove poter discutere, trattare di affari ma anche divertirsi durante fese e balli. La nostra visita guidata partirà con Elena, guida naturalistica, con cui andremo alla scoperta di Parco Treves. Da lì a piedi raggiungeremo poi in 15 minuti il Caffè Pedrocchi e con Alessandra, guida turistica, andremo a visitare il piano nobile e le sue sale, tra cui l’Etrusca, l’Egizia, la Moresca e tanto altro ancora.

Ritrovo: ore 13.50 davanti all’ingresso di Parco Treves (Via Bartolomeo d’Alviano, 35121 Padova).

Visita Parco Treves: dalle 14 alle 15

Visita Piano Nobile Pedrocchi: dalle 15.15 alle 16.30

Prezzo (visita parco + biglietto ingresso piano nobile Pedrocchi con visita guidata):

Adulto: 16 euro

Ragazzo 13-17 anni: 8 euro

Bambino 6-12 anni: 4 euro

Bambino 0-5 anni: gratuito

Numero minimo di partecipanti: 10 persone

Meteo: In caso di precipitazioni lievi l’evento non verrà annullato; in caso di previsioni avverse l’evento sarà rinviato a data da destinarsi e l’annullamento del tour verrà comunicato tramite messaggio WhatsApp entro la sera del giorno prima.

NOTA BENE: per chi gradisse partecipare ad entrambi i tour (mattina + pomeriggio) il prezzo promo è di 30 euro anziché 34 euro. Per info e prenotazioni: inviare un Whatsapp al +39 3385924991.