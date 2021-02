Visita al parco Treves, insolita meraviglia nel cuore di Padova

Parco Treves, insolita meraviglia nel cuore di Padova è la visita proposta da Venetosegreto domenica 21 febbraio.

Ad oggi è permesso lo svolgimento delle visite guidate da noi proposte. In caso di variazione o annullamento tutti i partecipanti verranno avvisati via sms e mail. Il numero dei partecipanti è contingentato e tutti sono obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione e dovranno garantire il distanziamento dai non conviventi.

Un gioiello dell’architettura paesaggistica jappelliana, commissionato da una famiglia di ricchi mercanti e banchieri ebrei trapiantati da Venezia a Padova, situato tra la Basilica del Santo e l’Ospedale Civile, nel cuore della città. Dagli anni ‘50 fu preso in consegna dal Comune di Padova che lo aprì al pubblico, ristrutturato tra il 1996 e il 2002: un parco ottocentesco ricco di storia e di mistero, con simbologie esoteriche inserite in un percorso iniziatico. Non è solo questo il parco Treves. Statue, piante secolari e rarità botaniche sono in armonia con l’acqua dell’Alicorno, il tempietto, la ghiacciaia, l’imbarcadero , ciò che resta delle serre, e molto altro ancora.. Affascinanti scorci autunnali completano il quadro. Un luogo da scoprire!

Visita condotta da guida naturalistica abilitata.

Quando

Domenica 21 febbraio | orari e turni

1° turno: 09.30;

2° turno: 11;

3° turno: 14.30;

4° turno: 16.

Dettagli

Durata: 1h 30′

ritrovo: all’ingresso del Parco, Via Bartolomeo d’ Alviano, 35121 Padova PD

contributo: 12 euro adulti, 5 euro ragazzi fino a 16 anni

