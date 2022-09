Visita al parco di villa Cittadella Vigodarzere e la grotta del giuramento

Nel piccolo centro di Saonara, sorge la villa Cittadella Vigodarzere, ora Valmarana. La nascita del parco Valmarana, avvenuta nel 1817, fu affidata al famoso architetto Giuseppe Jappelli, abile nell’ideare paesaggi artificiosamente naturali, definiti romantici, che in quel periodo erano molto di moda. Jappelli trasformò circa 17 ettari di terreno in un parco all’inglese, realizzando un ampio prato ellittico coronato all’orizzonte da una fitta fascia di alberi, un lago, un sistema di montagnole, un recinto per cervi e la Cappella dei Templari.

?AREA PICNIC/ RELAX: Per chi volesse approfittare dell’ombra e della quiete di questo Parco secolare, Il Giardino dispone di una piccola area picninc.

Unica piccola nota: vi preghiamo di portare i propri rifiuti via con voi ?

SABATO 24 SETTEMBRE 2022

1° turno: ? 10.00

2° turno: ? 11.45

3° turno: ? 15.00

4° turno: ? 16.45

? DURATA: 1h45

? RITROVO: All’ingresso della villa in Via Valmarana, 25 – Saonara(PD)

? CANI: Al guinzaglio, è consentita la loro presenza lungo il percorso.

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Sono presenti barriere architettoniche

?? CONTRIBUTO:

14 euro adulti

6 euro RAGAZZI fino ai 12 anni

