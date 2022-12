Un viaggio alla pinacoteca dei Musei eremitani: "Tra Trecento e Cinquecento"

12 euro visita guidata + biglietto di ingresso ai Musei Civici Eremitani gratuito solo per residenti a Padova e Provincia

Prezzo 12 euro visita guidata + biglietto di ingresso ai Musei Civici Eremitani gratuito solo per residenti a Padova e Provincia

Una visita guidata alla scoperta dei tesori custoditi nella Pinacoteca dei Musei Civici agli Eremitani. Sarà un viaggio nel tempo fra il Trecento e il Cinquecento in compagnia di artisti come Giotto, Mantegna, Veronese, Tintoretto e non solo.

Un patrimonio culturale tutto da svelare attraverso il contributo della guida turistica.

Appuntamento all'ingresso della biglietteria dei Musei Civici agli Eremitani alle ore 9.45

Inizio visita guidata alle ore 10

Durata circa 2h

Costo 12 euro visita guidata + biglietto di ingresso ai Musei Civici Eremitani gratuito solo per i residenti a Padova e Provincia. Per tutte le altre persone biglietto intero solo Museo 10 euro. Per eventuali riduzioni visionare il sito: https://padovacultura.padovanet.it/it/musei/museo-eremitani.

Info e iscrizione obbligatoria a: passaggiculturali@yahoo.com oppure al numero 351 7948826 (whatsapp ore 9-18).