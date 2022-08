La cometa di Giotto: visita al Planetario di Padova

Nell'episodio dell'Adorazione dei Magi, nella Cappella degli Scrovegni a Padova, Giotto rappresenta in maniera realistica, per la prima volta nella storia della pittura, un corpo celeste ispirato presumibilmente al passaggio della Cometa di Halley il 25 ottobre del 1301. Per analizzare questo elemento innovativo, proponiamo una visita al Planetario di Padova con focus sulla Cometa di Halley. Le visite si svolgeranno i giorni 25 agosto e 1 settembre, ore 19 e prevedono l'accesso al Planetario con la proiezione di un filmato e un’esposizione sull’argomento da parte di uno specialista.

Il biglietto del Planetario, emesso nelle giornate indicate, darà diritto ad una riduzione sul costo del biglietto della Cappella degli Scrovegni, esclusivamente in fascia serale, dalle 19 alle 22 dal martedì alla domenica.

Informazioni utili:

Biglietto ridotto Planetario 8 euro

Biglietto ridotto Cappella degli Scrovegni 6 euro

Numero minimo di partecipanti per data 20 persone. Prenotazione obbligatoria evento Planetario al 049 773677 oppure su www.Planetariopadova.it/pubblico.

L’acquisto del biglietto della Cappella degli Scrovegni può essere effettuato presso la biglietteria dei Musei Civici dalle 17 alle 21.20 dal martedì alla domenica. Per ottenere lo sconto esibire biglietto vidimato del Planetario.