Visita guidata: "Ti racconto di loro. Padova in love"

Incredibili storie d'Amore si nascondono timidamente dietro facciate di palazzi, case...aspettando solo d'esser narrate. Un itinerario in città dedicato agli innamorati più o meno celebri della nostra Padova con un finale in dolcezza al Caffè Pedrocchi.

l numero dei partecipanti è limitato, per tutta la durata della visita gli ospiti dovranno portare la mascherina Ffp2 e seguire le norme anti-covid. Il costo della visita è di 20 euro (comprensivo di radioguide, servizio guida e dolce sopresa seduti in tavoli riservati al Caffè Pedrocchi).

Appuntamento il 13 febbraio 2022 alle ore 10.

Informazioni e contatti

Obbligo di prenotazione, per info 335 8369257 o rosanna.torresini@gmail.com.

In collaborazione con Caffè Pedrocchi.

Web: https://www.facebook.com/guidaturisticatorresini.