Visita guidata: "La regina Ester al museo"

Vuoi vivere un'esperienza unica alla scoperta delle tradizioni ebraiche? Allora non perdere l'occasione di partecipare alla visita guidata del Museo Ebraico di Padova il prossimo 26 marzo! Durante il percorso, una guida esperta vi condurrà alla scoperta delle ritualità legate alla festività di Purim, la più gioiosa tra le festività ebraiche, amata anche dai bambini. La visita sarà arricchita dalla performance dell'attrice Francesca Sartore nei panni della Regina Ester, per un racconto ancora più coinvolgente. E poi, per rendere ancora più golosa l'esperienza potrai assaggiare le orecchie di Amàn, dolcetti tipici che prendono il nome dal malvagio primo ministro del re Assuero. Ma non è tutto: la visita si concluderà con la visita alla Sinagoga Italiana, per chi non l'avesse ancora visitata. Non perdere l'occasione di essere protagonista di una giornata all'insegna della cultura e della tradizione ebraica.

Prenota subito il tuo posto (mattino alle ore 10, 11, 12; pomeriggio 15 o 16). Visita il nostro sito https://www.museopadovaebraica.it/. È necessaria la prenotazione! INFO E PRENOTAZIONI: museo@padovaebraica.it - 049 661267 (attivo da lunedì al giovedì e la domenica dalle ore 9 alle ore 16) WhatsApp 375 6347243. Luogo di ritrovo: Museo della Padova Ebraica Via delle Piazze, 26 35122 Padova (PD) - 5 minuti prima dell’evento Vi aspettiamo!