Visita allo storico rione Palestro denominato "quartiere cinese" tra storie, aneddoti, curiosità e aperitivo finale

Padovanità on tour. Padovanità vi propone questa passeggiata per le vie di uno degli storici quartieri all'esterno delle mura di Padova: il rione Palestro, spesso denominato "Quartiere Cinese" che si sviluppa tra via Palestro, piazza Toselli e le vie limitrofe. Faremo un itinerario storico-antropologico-sociologico, fatto di racconti, testimonianze, aneddoti e curiosità, sull'evoluzione del quartiere nel tempo. Partiremo dai primi decenni del '900 fino ai giorni nostri. Potremo riassaporare un quartiere molto diverso rispetto ad ora, un quartiere che aveva un particolare spirito identitario e popolato da particolari figure caratteristiche Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna.

Il tutto verrà accompagnato anche da racconti e dalla lettura del libro "L'occhio sinistro di Dio" da parte dell'autore il nostro caro amico Max di Oz. Questo libro come altri suoi romanzi è stato ambientato principalmente a Padova e in particolare proprio nel famigerato "Quartiere Cinese". Durante l'evento sarà possibile acquistare il cd della Nera Cantoria "L'Occhio sinistro di Dio" con le canzoni scritte da Max di Oz. Alla fine della nostra passeggiata verrà offerto un aperitivo.

Ritrovo ore 15. Durata della visita (indicativa) 2 ore circa. È richiesto un contributo per partecipante di 10 euro, per i bambini fino a 12 anni di 5 euro. Prenotazione obbligatoria e anticipata tramite e-mail al nostro indirizzo eventipadovanita@gmail.com.