Alla scoperta del Roseto di Santa Giustina e del Giardino Treves tra storia, natura ed esoterismo

Tra mura medievali, giardini e canali nascosti, andremo a scoprire due magici angoli di Padova, incastonati nella zona tra Il Santo, l'Ospedale di Padova e la Basilica di Santa Giustina. Ultima occasione per visitare il Giardino Treves prima della chiusura estiva per i lavori di restauro e risistemazione che dureranno fino al prossimo autunno Avremo dapprima modo di scoprire il roseto di Santa Giustina, luogo magnifico pensato come percorso didattico, organizzato per sezioni, per consentire al visitatore di immergersi in una moltitudine di profumi e colori floreali. Passeremo poi al Giardino Treves, dove con la nostra guida Saverio rivivremo la storia e l'evoluzione di questo originale parco in stile romantico all'inglese, progettato dall'architetto Giuseppe Jappelli, dove si intrecciano simbologia esoterica e tradizione massonica. Visiteremo anche la vicina Porta Liviana, una delle principali porte d'accesso delle mura cinquecentesche di Padova. Ore 15:520 ritrovo puntuali davanti all'ingresso del roseto di Santa Giustina in via Michele Sammicheli. Durata delle visita (indicativa) 1 ora e 45 minuti (si consigliano calzature comode).

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro (per i tesserati 10 euro); per i bambini fino a 12 anni di 6 euro. Prenotazione obbligatoria e anticipata al nostro numero whatsapp 3716890812.