Visita alla Sala dei giganti e al Museo di archeologia

Padovanità è pienamente operativa in questa nuova annata associativa e organizza per sabato 3 dicembre questa interessante visita ad uno dei luoghi più ameni ed interessanti della nostra amata padova: la Sala dei Giganti e il vicino museo di archeologia. La Sala detta “dei Giganti” era in origine uno dei principali ambienti di rappresentanza del palazzo dei Carraresi, signori di Padova nel Trecento, ed era decorata da un ciclo di affreschi con uomini famosi della storia antica, basato sull’opera De viris illustribus di Francesco Petrarca, già ospite e amico di Francesco I da Carrara. Della decorazione trecentesca, alla quale probabilmente lavorarono, negli anni Settanta del Trecento, pittori come Altichiero da Zevio e Jacopo Avanzi, rimane oggi solo l’immagine di Petrarca nel suo studio, pur pesantemente ritoccata nei secoli successivi.

Verso la metà del Cinquecento la Sala, allora in rovinoso stato di conservazione, fu restaurata nell’ambito di un ampio intervento di ristrutturazione della ex reggia carrarese, trasformata sotto il dominio veneziano nel palazzo del Capitanio, sede dell’autorità preposta al comando militare di Padova dalla Repubblica Serenissima. La Sala è stata da sempre legata alla vita dell’università: già poco dopo la sua realizzazione vi si organizzavano feste da ballo per gli studenti e, dal 1631 fino al 1912, fu la sede della Biblioteca universitaria.

Sono previsti 2 distinti turni di visita: uno alle 15 ed uno alle ore 16. È richiesto un contributo di 8 euro, per i bambini fino ai 12 anni di soli 5 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com. Il ritrovo è previsto davanti a Palazzo Liviano in piazza Capitaniato.