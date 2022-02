Visita guidata: "Passeggiando nei secoli, Santa Giustina e la sua abbazia"

A volte messa in ombra dall'”altro” Santo, ma non meno importante…anzi! La Basilica di Santa Giustina è testimonianza storica del Cristianesimo a Padova e della sua nascita. Ma la bellezza di questo luogo non è limitata alla Basilica che possiamo ammirare oggi, ma anche al Coro Vecchio, la Sacrestia, i chiostri del monastero. Luoghi nei quali entreremo insieme quasi in punta di piedi.

Ritrovo il 19 marzo 2022 alle ore 15 davanti alla Basilica di Santa Giustina.

Informazioni e contatti

Web: https://www.silviagrazianiguidaturistica.it/eventi/santagiustina/.