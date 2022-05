Secret tour: Padova, tra le sue acque e giardini segreti

Fino ad un non lontano passato Padova era una cittadella completamente circondata da canali, una vera e propria città d’acque. In gran parte questi canali sono scomparsi per via del moderno sviluppo urbano ma in alcuni punti se ne può ancora ritrovare il fascino antico. Scopriremo anche tratti delle antiche cinte murarie e la sorpresa sarà poter visitare la Torre del Soccorso, un luogo poco conosciuto ma ricco di storia tutta da scoprire. Faremo, quindi, visita alla Massimago Wine Tower dove, se vorrete, potrete fermarvi ad assaporare quest’oasi di pace con un buon bicchiere di vino e qualche stuzzichino (non inclusi nel tour). Per questo evento non è richiesto il Green Pass



DOMENICA 15 MAGGIO

1° Turno di VISITA ore 10

1° Turno di VISITA ore 11.45

2° Turno di VISITA ore 15

3° Turno di VISITA ore 16.45

RITROVO: piazza Duomo, Padova (PD)

VISITA condotta da una GUIDA abilitata

DURATA: 1h30

CONTRIBUTO:

14 euro ADULTI

6 euro ridotto RAGAZZI fino a 16 anni

BARRIERE ARCHITETTONICHE: Tour lungo le strade di Padova. Non ci saranno particolari barriere architettoniche. Essere preparati a sanpietrini, gradini e marciapiedi.

CANI: Al guinzaglio, è consentita la loro presenza lungo il percorso. Alla Massimago Wine Tower solo cani di piccola e media taglia tenuti al guinzaglio.

PRENOTAZIONI OBBLIGATORIE: www.venetosegreto.com/eventi.