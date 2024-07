L'oratorio di San Michele del castello del Catajo, apertura straordinaria con le luci della sera

Sabato 3 agosto 2024 - ore 21

Opportunità esclusiva per visitare il Castello del Catajo e la sua Cappellina Gentilizia con il fascino della sera. Occasione unica per vedere, oltre ai saloni affrescati del Piano Nobile, anche un raro gioiello del neogotico solitamente chiuso al pubblico. Costruita nel 1838 per la visita degli Imperatori D'Austria, è una delle più bizzarre costruzioni dell’800 italiano, fatta di legno colorato, dorature e cieli stellati. Nella stessa serata sarà aperta anche la terrazza ducale con lo splendido panorama sul castello e il parco illuminato.

Durata della visita: circa 1h 15 min (parco escluso)

Biglietti: adulti 13 euro; bambini fino a 12 anni 6 euro; bambini fino a 5 anni ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Eventbrite, selezionando l'orario di visita desiderato. La prenotazione è gratuita, il saldo si effettua all’arrivo in biglietteria. Questo il link per la prenotazione: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-chiesetta-degli-imperatori-apertura-straordinaria-con-le-luci-serali-941082431887

Per informazioni: info@castellodelcatajo.it

Scopri tutti i nostri eventi per la stagione in corso: https://castellodelcatajo.it/i-nostri-eventi/

https://www.facebook.com/castellodelcatajo

https://castellodelcatajo.it/evento/la-chiesetta-degli-imperatori-oratorio-di-san-michele-apertura-straordinaria-con-le-luci-della-sera/

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-la-chiesetta-degli-imperatori-apertura-straordinaria-con-le-luci-serali-941082431887