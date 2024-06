"La staffetta archeologica...su e giù per la città"

Vi aspettiamo SABATO 15 GIUGNO per l'ultimo appuntamento di "URBAN CULTURAL GAME, giocando e passeggiando in città", con la "STAFFETTA ARCHEOLOGICA... SU E GIU' PER LA CITTÀ".

L'appuntamento è alle 9.30 in Piazza Antenore. È una bella camminata archeologica, gratuita, aperta a tutti, che parte dal bellissimo Ponte romano di San Lorenzo, sepolto sotto Riviera dei Ponti Romani e arriva in Prato della Valle. Il percorso sarà fatto in compagnia di tre archeologhe, che si alterneranno, passandosi il testimone.

Durata: circa 3 ore comprese le visite a diversi siti archeologici visibili e invisibili. Quindi armatevi di scarpe comode e borracce di acqua.

Per info e prenotazione obbligatoria: arcadiadidattica@gmail.com