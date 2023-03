La storia dei Carraresi si snoda lungo le vie del centro: la prima parte del tour sarà, infatti, un excursus della famiglia più importante di Padova con una breve camminata che ci porterà davanti alla Reggia dei Carraresi fino a Piazza dei Signori.

Giungeremo poi a Palazzo Papafava dei Carraresi, dimora storica e unica, che apre le sue porte per mostrarsi a tutti noi nella sua bellezza. Il palazzo, in via Marsala, è sintesi ideale tra l?antica Signoria, l?arte rinascimentale e la storia contemporanea.

Costruito nel 1765 dalla famiglia Trento e divenuto poi di proprietà della famiglia Papafava, una delle famiglie più antiche di Padova, dal 1805, contiene, nei ricchi saloni aperti alla visita, importanti testimonianze artistiche. Palazzo Papafava svolge un ruolo da protagonista all?interno delle tristi vicende bellicose che sconvolsero l?Europa nel secolo scorso: nel corso del primo conflitto mondiale, ospitò un comando dell?esercito francese, mentre nell?ultima guerra divenne sede del Ministero dell?Educazione Nazionale della Repubblica Sociale Italiana. Visita guidata: "La storia dei Carraresi con visita a Palazzo Papafava" il 29 aprile 2023.

