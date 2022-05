Padova street art: uno sguardo alla bellezza insolita dell’arte

Lo sai che a Padova c’è un luogo che ha cambiato completamente aspetto grazie all’arte urbana? Lo sai che alcuni degli artisti lavorano di notte e non si fanno mai vedere, mentre altri producono le loro opere in pieno giorno, supportati da telecamere e dai social media? Tanto, e molto altro, in questa giornata di scoperta ai murales più belli di Padova.

Kennyrandom, Tony Gallo e Alessio B. saranno i protagonisti di questo tour insolito. Vi racconteremo molto della cultura underground che, parallelamente a quella ufficiale di urbs picta, delinea un suo filone di storia a Padova, dove racconti e leggende di questi artisti spesso si sfiorano ma non si incontrano. Siete pronti a scoprirla? Noi ve la sveleremo!

DOMENICA 22 MAGGIO

1° turno: ?11.30

2° turno: ?15.

3° turno: ?16.45

