Padova segreta: "Sulle tracce del tiranno Ezzelino III da Romano"

Passeggiata guidata nel cuore di Padova: un viaggio interattivo nella storia attraverso il racconto di aneddoti e di leggende sul famigerato stratega militare. Il filo conduttore di questo percorso è Ezzelino III da Romano, uno dei più importanti protagonisti della storia medievale. Uomo del suo tempo, vissuto in un’epoca sanguinaria, ma dotato di intelligenza acutissima e dalle lungimiranti visioni che lo hanno portato a riunire in un unico dominio una regione divisa in tanti feudi, principati religiosi e ordini ecclesiastici. Un personaggio spesso dimenticato dalla storia, probabilmente perché etichettato come “figlio del diavolo” per le atrocità commesse, ma comunque sempre una figura politica controversa degna di attenzione.

Durata: 2h circa

Orario e Punto di ritrovo: ore 15 sotto il monumento "La Gatta" Via Sant'Andrea, Padova (vicino Caffè Pedrocchi) | Partenza: ore 15.30 c.a

