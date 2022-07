A Vescovana, nel bel mezzo della pianura agricola della Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani, appartenuta ai ben noti nobili veneziani, gli stessi della Villa Pisani a Strà.

La dimora, sapientemente affrescata nel '500 dagli allievi di Paolo Veronese, è oggi di proprietà dei Bolognesi Scalabrin.

La visita a 2 voci vuole essere una visita guidata il più completa possibile. Elena, guida naturalistico ambientale, amante dei giardini, vi farà scoprire le caratteristiche e i significati nascosti delle piante e dei fiori che popolano, dal lontano '800, il parco della villa. Successivamente Alessandra, guida turistica, amante delle ville venete, percorrendo il piano nobile vi accompagnerà alla scoperta della storia e dell'arte della villa.

La visita guidata prevede 45 minuti di visita al giardino e 45 minuti di visita al piano nobile.

Costo

Prezzo (ingresso + visita guidata):

Adulto: euro 16

Bambini dai 6 ai 13 anni: euro 6

Pagamento in contanti in loco (si raccomanda di arrivare 15 minuti prima dell'inizio della visita)

Note: indossare scarpe comode.

Percorso non adatto a sedie a rotelle e passeggini.

Parcheggio libero nello spazio dietro al municipio di Vescovana (via Roma 32)

Prenotazioni

Obbligatoria la prenotazione.

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-visita-al-tramonto-a-villa-pisani-bolognesi-scalabrin-376008841567

Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Alessandra via Whatsapp al 3385924991 o via mail didia.alessandra@gmail.com

Info web

https://www.facebook.com/events/549963103448309