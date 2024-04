I vegri dei Colli Euganei: alla scoperta delle orchidee, tra i colori della primavera

13 euro ADULTI 6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Alla scoperta di Orchidee e di fiori sui vegri del Sassonegro e del Monte Cecilia (fra Valle San Giorgio ed Arquà Petrarca). I vegri sono vecchi pascoli abbandonati con una particolare vegetazione arbustiva ed erbacea, che d’autunno si tingono di colori stupendi e in primavera si riempiono di specie di fiori tra cui orchidee selvatiche, piante tra le più evolute della Terra! Scopriremo assieme le loro bellezze e particolarità riproduttive in un pomeriggio tra colori e paesaggi primaverili. Non vedremo solo orchidee ma anche diverse fioriture, erbe mangerecce, medicinali e velenose! Un momento per rigenerarsi e meravigliarsi della biodiversità dei nostri Colli.

Ph: Massimo Guercini

? DURATA: 2h30 circa

?‍?? DISLIVELLO: 250mt di dislivello positivo

LUNGHEZZA: 7 Km circa

DIFFICOLTÀ: facile

RACCOMANDAZIONI:

– scarpe da trekking

– abbigliamento adeguato alla stagione e alle temperature del luogo

– zaino con acqua e/o snack

– bastoncini da trekking per chi è abituato ad usarli

RITROVO: Al parcheggio gratuito di Via Monte Gula, Baone (PD)

SEGNAPOSTO GMAPS (punto di ritrovo e parcheggio): https://maps.app.goo.gl/uR1KoXJg5gcaRNqx9

CONTRIBUTO:

13 euro ADULTI

6 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

? MERCOLEDÌ 01 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:30

2° turno: ? 11:00

3° turno: ? 15:00

4° turno: ? 15:30

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi