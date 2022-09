Escursione a Villa Beatrice d’Este sotto le stelle

La nostra passeggiata si sviluppa in direzione Monte Fasolo, dove ammireremo il bellissimo paesaggio su Valle San Giorgio. Giungeremo, dunque, alla piccola chiesetta di San Gaetano, per poi tornare indietro a Villa Beatrice, che visiteremo. La villa prende il nome da una nobildonna e monaca benedettina, Beatrice I d’Este, vissuta in questo luogo dal 1221 al 1226.

