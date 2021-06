Visita a Villa Beatrice d’Este in connubio con l’azienda vitivinicola Maeli

Domenica 11 luglio 2021, ore 16.30 un pomeriggio ricco di scoperta ed emozioni! Partiremo con un’affascinante visita guidata all’interno della proprietà della VILLA BEATRICE D’ESTE di Baone (PD), in compagnia della nostra guida naturalistica Elena Bettio. Scopriremo che questa villa, al centro delle colline euganee, fu costruita sui resti di un antico monastero benedettino. Da qui si gode di un panorama bellissimo e la natura circostante è davvero un toccasana per anima e corpo!! Visiteremo inoltre, sempre all’interno della proprietà, il Museo Naturalistico provinciale, per conoscere in maniera più approfondita gli aspetti vegetazionali e faunistici del territorio euganeo.

A questo momento di scoperta del territorio, né seguirà un altro altrettanto emozionante! Ci sposteremo presso la meravigliosa azienda MAELI immersa nel verde e nella tranquillità, dove incontreremo la titolare Elisa, che con il suo team ci farà conoscere il suo appassionato amore per il vino, attraverso la degustazione dei loro pregiati prodotti! Ecco i dettagli:

Ore 16.30: arrivo e registrazione presso Villa Beatrice d’Este, Via Gemola, 7, Baone (PD)

Ore 16.35-18: visita guidata della Villa, con il suo parco e il museo naturalistico

Ore 18-18.15: SPOSTAMENTO CON LA PROPRIA AUTO presso l’azienda agricola MAELI, Via Dietro Cero, 1/C, Baone (circa 4 km)

Ore 18.15-19: presentazione dell’azienda MAELI, attraverso la degustazione di tre calici accompagnati da tre piattini di prodotti locali.

Presso l’azienda, sarà possibile acquistare i loro prodotti.

Costi:

Costo adulti: 25 euro cad.

Bambini dai 4 ai 17 anni: 15 euro cad. (non è prevista la degustazione del vino)

Bambini dai 0 ai 3 anni gratuito.

Il prezzo comprende:

Ingresso Villa + Museo con visita guidata e guida naturalistica abilitata

Degustazione di tre calici dell’azienda ag. MAELI accompagnati da tre piattini di prodotti locali

Organizzazione tecnica

Informazioni e contatti

Nota bene:

Causa temperatura estiva e mancanza di supporto refrigerante presso la Villa, verrà richiesto di spostarsi con la propria auto presso l’azienda agricola MAELI (circa 4 km)

L’evento si farà con un numero minimo di partecipanti.

In caso di maltempo l'evento sarà rimandato a data da stabilire.

Si raccomanda la puntualità.

Si consiglia un abbigliamento adeguato e scarpe comode

Evento a numero a chiuso.

È obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto del distanziamento. Durante tutta l'attività, degustazione inclusa, si rispetteranno le norme anti-Covid.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA (preferibilmente entro il giorno prima) cliccando qui: https://forms.gle/SHxngyz8XNyGMUaa6.

