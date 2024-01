Visita guidata alla scoperta di Villa Giusti tra arte, storia, aneddoti e curiosità

È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 7 euro

Proponiamo la visita alla scoperta di Villa Giusti. Uno dei simboli più rappresentativi della città e della sua storia dato che il 3 novembre 1918, le autorità militari italiane e austriache vi firmarono l'armistizio che pose fine alla prima guerra mondiale.

Si ritiene che villa Giusti fosse in origine una fattoria annessa alla già citata villa Molin e come questa appartenne alla nobile famiglia Capodilista. Fu convertita in residenza (o prima, forse, in foresteria) nel corso del Settecento. Ben più antica è la torre colombaia, originaria del Trecento. Completamente restaurata nel XIX secolo, nei giorni dell'armistizio era di proprietà del conte Vettor Giusti del Giardino, di nobile famiglia veneta, già sindaco di Padova dal 1890 al 1897 e senatore del Regno d'Italia dal 1915. Prima dell'armistizio, la villa era stata residenza di re Vittorio Emanuele III che, di ritorno dal fronte e per evitare bombardamenti aerei al centro della città di Padova dove aveva stabilito il suo Comando, vi aveva soggiornato dal novembre del 1917 sino al gennaio del 1918.

Sono previsti 3 distinti turni di visita:

14.30

15.30

16.30

Durata delle visita (indicativa) 1 ora e 10 minuti. È richiesto un contributo per partecipante di 12 euro, per i bambini fino ai 12 anni di 7 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 3716890812.