Visita guidata alla villa, alle grotte ed al Parco Frassanelle il 23 aprile 2023. Voluta in pieno ‘800 dalla famiglia Papafava, la villa è un esempio meraviglioso di stile neoclassico, nell’architettura e negli interni che saranno aperti e visitabili, per vivere un vero e proprio tuffo nel passato: gli interni sono rimasti autentici nello stile e nel mobilio così come erano stati voluti dai primi nobili proprietari della famiglia Papafava dei Carraresi. Oltre alla villa visiterete lo splendido Parco di Frassanelle e le incredibili grotte artificiali, che sono tra le più grandi e spettacolari d’Europa accompagnati da una guida.

Turni di visita guidata: ore 11 | ore 15

Max. 30 persone per turno

Durata visita: 90 minuti circa

Su prenotazione, a numero chiuso

Per PRENOTAZIONI VISITA GUIDATA: whatsapp 331-4249860 | mail a: info@frassanelle.it

Ritrovo al punto della biglietteria in ingresso al parco; si raccomanda di arrivare almeno 10 minuti prima dell'inizio della visita. BIGLIETTI ACQUISTABILI ONLINE E SUL POSTO (in base alla disponibilità). È possibile acquistare direttamente i biglietti in loco al punto cassa della biglietteria in ingresso al parco. Costo supplementare di 1 euro su ogni tipologia di biglietto.