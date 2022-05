Este segretissima: Villa Kunkler Byron ed i libri antichi della società del gabinetto di lettura

In collaborazione con la Nuovo Pro loco di Este 2020, Veneto Segreto propone un itinerario veramente insolito, alla scoperta di testimonianze del passato ancora vibranti e ricche di emozioni. Il nostro viaggio inizierà tra antichi libri e con una vista mozzafiato su Piazza Maggiore di Este: è la sede storica della società del gabinetto di lettura. La sua fondazione risale al 14 settembre 1846 quando ottantadue cittadini di Este, riuniti in assemblea, costituirono un’associazione allo scopo di promuovere la lettura dei libri, periodici e giornali. Fu così che prese forma una delle più importanti istituzioni della bassa padovana: nel palazzo trecentesco della famiglia Duodo il gabinetto di lettura crebbe così tanto da vantare,nella sua Biblioteca, più di 70.000 volumi. Non meno di due terzi sono opere storiche.

Nell’occasione della visita con Veneto Segreto il gabinetto di lettura mostrerà in anteprima i Quattro Libri dell’Architettura del Palladio, edizione stampata nel 1580, insieme a tanti altri manoscritti antichi e testimonianze rare del nostro passato.

Il nostro viaggio proseguirà verso un’altra importantissima testimonianza della storia Ottocentesca (e non solo) di Este: Villa Kunkler Byron. Questo luogo è uno scrigno che nasconde grandi sorprese ed emozioni uniche. Villa Kunkler a Este, ex convento dei frati Cappuccini, è conosciuta come Villa Byron, in onore al famoso poeta inglese George Gordon Byron. Ma non fu l’unico illustre ospite a dimorarci: la villa fu abitata per un periodo, tra il 1817 e il 1818, da Percy Bysshe Shelley, Mary e Claire Clermont. Una lapide murata accanto all’ingresso ricorda il soggiorno di Shelley che qui scrisse i capolavori “Giuliano e Maddalao”, il primo atto del dramma lirico “Prometeo liberato” e il pometto “Versi scritti fra i Colli Euganei”. La visita della villa si svolgerà in esterna. In occasione di questa giornata, ascolteremo i versi dei poeti che qui trovarono ispirazione. Siete pronti per quest’avventura?

DOMENICA 29 MAGGIO 2022

1° turno: 10.15

2° turno: 11

3° turno: 11.45

4° turno: 15.45

5° turno: 16.30

6° turno: 17.15

Informazioni e contatti