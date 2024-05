Alla scoperta di Villa Molin: gioiello nascosto del nostro territorio con aperitivo finale

È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro (per i tesserati 13 euro); per i bambini fino a 12 anni di 8 euro

Villa Molin è una scoperta che lascia l'osservatore senza fiato. La residenza signorile che si erige maestosa sul Canale Battaglia è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, realizzata nel 1597 per l'ambasciatore della Serenissima Repubblica Nicolò Molin. La villa è perfettamente conservata e con le nostre guide vi faremo abbracciare quattro secoli di storia dell’arte: rinascimento, barocco e neoclassicismo convivono al suo interno in modo perfettamente armonico e bilanciato. Oltre alla villa, avremo modo di visitare lo splendido parco, dove i colori della natura e delle piante si fondono mirabilmente.

Concluderemo la visita con il consueto aperitivo conviviale, avvolti dallo stupendo portico della barchessa. L'inizio della visita è fissato per le ore 16. Il ritrovo è previsto nel parcheggio della villa in via Ponte della Cagna 106 a Padova (zona Mandria). Durata della visita (indicativa) 1 ora e 15 minuti.

È richiesto un contributo per partecipante di 15 euro (per i tesserati 13 euro); per i bambini fino a 12 anni di 8 euro. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile messaggio whatsapp al nostro numero 371/6890812.