Speciale visita guidata a Villa Molin nel giorno della "Festa della donna"

Villa Molin apre lunedì 8 marzo 2021 per una visita guidata speciale, alle ore 15, nel giorno della festa della Donna. Sarà visitabile sia il parco che l'interno della villa e con l'occasione ci soffermeremo sulle donne che sono state protagoniste della storia di Villa Molin. Villa Molin, situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario.

Il suo progettista, Vincenzo Scamozzi fu uno dei più importanti architetti del suo tempo e fu uno dei progettisti più amati dai patrizi veneti sia in città che in terraferma. La villa fu edificata nel 1597 per Niccolò Molin, Savio di Terraferma, ambasciatore della Serenissima presso la corte d'Inghilterra, marito della figlia del doge Alvise Grimani.

Una straordinaria coerenza geometrica basata sul quadrato e una perfetta coincidenza con il progetto originale fanno di Villa Molin uno dei migliori esempi di villa veneta perfettamente conservata! Visitarne l’interno è un viaggio nella storia dell’arte tra affreschi barocchi e stucchi neoclassici, intrecciato alle vicende della Serenissima e delle più importanti famiglie padovane che qui hanno vissuto! Il giardino all’italiana è decorato con statue settecentesche e viali di bosso e si apre su un giardino romantico tra piante secolari e vialetti nel verde.

Informazioni e contatti

Si chiede gentile conferma di partecipazione tramite il sito https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al numero 333 2557510.

