Visita a villa Molin con "Marendin" nel parco

Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco.

Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario fedele al progetto del 1597 di Vincenzo Scamozzi.

Nel parco troverete i tosi di Marendin- Dolci In Strada che ci faranno riscoprire una tradizione tipica veneta di fare il “marendin” la pausa che i nostri nonni facevano a metà mattina per riprendersi dalle fatiche del lavoro in campagna.

A tornare a dare vita a questa tradizione sono Alessandra e Alessandro, che, recuperando le vecchie ricette di pasticceria della nonna, portano avanti un’idea di pasticceria che propone la tradizione scovando quella più autentica e dimenticata, ma che non teme la sperimentazione del nuovo.

Dalla loro “finestra” in via Crescini porteranno torte e biscotti fatti con materie prime di altissima qualità e ricette stagionali: https://www.marendin.it/cos-e-marendin/.

La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura.

Parcheggio interno per tutti gli ospiti.

La visita può essere indipendente con ausilio di video guide ART EXPERIENCE (biglietto euro 11) o guidata alle 15.30 (biglietto euro 14)

La visita è gratuita per i bambini con meno di 8 anni.

È necessaria la prenotazione su: www.villamolinpadova.com/visita-la-villa/.

Tel. 333 2557510.

In base alle disposizioni del D.L. 105 23/07/2021, l’accesso sopra i 12 anni sarà consentito solo alle persone in possesso di certificazione verde COVID 19 – GREEN PASS.

