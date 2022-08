Visita speciale a Villa Molin e al parco all’ora del tramonto

Domenica 14 agosto, Villa Molin apre le sue porte per una visita speciale alla villa e al parco all’ora del tramonto. Una guida esperta in storia locale e architettura vi accompagnerà in un tour guidato sia all’interno che all’esterno della villa.

Durante la visita sarà possibile gustare un grappolo d’uva nel parco della villa.

Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario fedele al progetto del 1597 di Vincenzo Scamozzi. La villa, realizzata nel 1597, vi accoglierà, tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura: rinascimento, barocco e neoclassicismo convivono armoniosamente al suo interno.

La villa fu fatta costruire dall’ambasciatore della Serenissima, Niccolò Molin, a Vincenzo Scamozzi ed è uno dei migliori esempi di villa Veneta perfettamente conservata. Vincenzo Scamozzi (Vicenza 1548 – Venezia 1616) è stato un architetto e scenografo italiano rinascimentale della Repubblica Veneta, operante a Vicenza e nell’area veneziana, dove fu la figura più importante, tra Andrea Palladio e Baldassare Longhena. Rudolf Wittkower lo ha definito “Il padre intellettuale del neoclassicismo”.

Gli ampi spazi di villa e parco garantiscono sicurezza e autonomia nella visita e permettono di godere della bellezza e dell’armonia che dimore storiche e giardini incantati possono offrire.

Informazioni e prenotazioni sul sito www.villamolinpadova.com/visita-la-villa/ o al 333 2557510.