Rivive il '700 veneziano a Villa Molin. Visita guidata alla villa con rievocazione storica

Il 13 novembre si terrà una rievocazione storica in villa che ci trasporterà nel 1785. Vi accoglieremo trasportandovi nel Settecento veneziano grazie a Esprit Libre ‘700 e Mondo Novo che faranno rivivere la villa e la sua storia e ci racconteranno la giornata dei nobili veneziani e di tutta la corte dei servitori in villa, con spiegazione di usi e costumi. Con la visita guidata Vi racconteremo la storia della villa e le vicende delle famiglie che vi hanno abitato nei secoli.

Villa Molin deve il suo nome all’ambasciatore della Repubblica Veneta Nicolò Molin, che nel 1597 commissionò al celebre architetto Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di campagna. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario.

La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura che coinvolgerà tutti i sensi facendovi vivere un momento indimenticabile. Potrete percorrere le scale segrete e fermarvi nei sontuosi salotti della villa o affacciarvi dalla loggia sul fiume, una guida esperta in restauro e storia locale vi accompagnerà a scoprire la villa, soffermandosi in alcuni punti dove i rievocatori racconteranno i vari momenti della giornata di una dama settecentesca.

Visite guidate ore 10.30 11.30 e 15.45

biglietto 16 euro

ridotto 8-15 anni 8 euro

bambini fino a 7 anni gratuiti

La villa ha ampio parcheggio

L'ingresso in costume è concesso ai soli rievocatori accreditati

È richiesta conferma di prenotazione a info@villamolinpadova.com. informazioni: 333 2557510 - web: https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/. Via Ponte della Cagna 106, Padova.