Rivive il '700 veneziano a Villa Molin. Visita guidata alla villa con rievocazione storica

Rievocazione storica con il gruppo culturale Il mondo novo history fragments Villa Molin tornerà a prendere vita rievocando il secolo più fastoso della storia della Serenissima. Il pomeriggio verrà dedicato ai preparativi per la grande festa che si terrà in serata: le visite degli ospiti ai padroni di casa, il rito della cioccolata, la vendita di preziosi alle signore, il cambio d’abito della signora…

La sera si respirerà l’atmosfera di una festa in villa, il lume di candela, il gioco d’azzardo, la musica saranno protagonisti della serata. Villa Molin vi accoglierà tra le sue sale splendidamente decorate. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario fedele al progetto del 1597 di Vincenzo Scamozzi. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura. La villa fu fatta costruire dall'ambasciatore della Serenissima, Niccolò Molin a Vincenzo Scamozzi ed è uno dei migliori esempi di villa Veneta perfettamente conservata.

Visita guidata ore 16.30-18.00-19.45-20.30. Ingresso con visita guidata 20 euro. È richiesta la prenotazione. L’ingresso in abito storico è permesso ai soli rievocatori: https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/.