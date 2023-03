Visita guidata a Villa Molin e al parco con assaggio dei vini euganei

Il 26 marzo Villa Molin apre le sue porte per una visita alla villa e al parco. Sarà un affascinante percorso attraverso quattro secoli di storia e arte. Situata in posizione ideale, tra il centro di Padova e i colli Euganei, Villa Molin, si specchia elegantemente sulle acque del canale Battaglia, conservando ancora il suo aspetto originario fedele al progetto del 1597 di Vincenzo Scamozzi. La villa vi accoglierà tra le sue sale splendidamente affrescate per farvi compiere un viaggio nel tempo in un connubio tra arte e natura. In occasione della giornata dei colli veneti sarà presente la cantina Cà Salarola per un assaggio dei vini euganei

La villa fu fatta costruire dall'ambasciatore della Serenissima, Niccolò Molin a Vincenzo Scamozzi ed è uno dei migliori esempi di villa Veneta perfettamente conservata. Gli ampi spazi di villa e parco garantiscono sicurezza e autonomia nella visita e permettono di godere della bellezza e dell’armonia che dimore storiche e giardini incantati possono offrire. Una guida esperta in storia locale e architettura vi accompagnerà in un tour guidato sia all’interno che all’esterno della villa Parcheggio interno per tutti gli ospiti. La visita è gratuita per i bambini con meno di 7 anni.

Visita guidata ore 15 e 16.30: 15 euro. Durante l'orario di apertura è possibile effettuare una visita indipendente con videoguida 11 euro. È necessaria la prenotazione su: www.villamolinpadova.com/visita-la-villa/. Tel. 333 2557510.