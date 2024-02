A Villa Molin rivive il XVI secolo: la nascita delle ville venete

A villa Molin vi accoglieremo trasportandovi nel momento di nascita delle ville di terraferma veneziana, quando nacque lo "Stato da Tera" della Serenissima. In quello straordinario momento che arriva al culmine di una situazione economica, politica e culturale che rinnova completamente la Repubblica di Venezia verrà realizzata Villa Molin, nel 1597.

La villa sarà aperta per una visita guidata alla villa e al parco che ci riporterà a quell'epoca grazie ai Patrizi Veneti, gruppo storico culturale in costume che farà rivivere la villa e la sua storia e ci regalerà uno spettacolo nella sala delle feste.

Vi racconteremo la storia della villa e le vicende delle famiglie che vi hanno abitato nei secoli. Del suo progettista, Vincenzo Scamozzi, che fu tra i più importanti architetti italiani del tardo '500, della decorazione della villa che attraversa i suoi oltre 400 anni di vita.

I Patrizi Veneti indosseranno i loro splendidi costumi e, nel salone delle feste, la musica del tempo farà da accompagnamento nella lettura di poesie composte per i nobili villeggiatori. Ad aprirci la porta della villa ci sarà Nicolò Molin in persona accompagnato dal procuratore e da una promenade della corte su musiche di Vincenzo Galilei. La Corte si esibirà in una danza di corte A conclusione della visita il soprano Veronica Rampado ci regalerà un cameo del Settecento con la sua splendida voce.

17 MARZO 2024 ORE 15

La prenotazione è obbligatoria

Visita guidata ore 15

Parcheggio interno

biglietto ingresso con visita guidata 20 euro

ridotto 8-15 anni 8 euro

gratuito fino a 7 anni

Info e prenotazioni:

https://villamolinpadova.com/visita-la-villa/

333 2557510

Le foto sono di villa Molin che autorizza alla pubblicazione