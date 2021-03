Visita alla Villa la Montecchia e degustazione dei vini Ca’ Emo

ATTENZIONE: Le Ville venete sono ancora chiuse durante il weekend. Nella speranza che prossimamente saranno autorizzate a riaprire anche il sabato e la domenica, vi proponiamo le date sotto per la visita di questa Villa. Vi preghiamo di fare l’iscrizione compilando con i vostri dati, ma di NON pagare prima di ricevere una nostra email di definitiva conferma della visita.

Siamo in un contesto pregiato, alle Terme Euganee più antiche d’Europa, tra il Parco Naturale dei Colli Euganei e il fiume Bacchiglione. Lo scopo che ci porta a proporvi quest’esperienza alla Villa La Montecchia è quello di farvi intraprendere un percorso dove la bellezza naturale si fonde in perfetta armonia con la bellezza forgiata dall’uomo. Un’occasione anche, con l’arrivo dell’autunno, di poter ammirare il paesaggio che circonda la meravigliosa Villa.

Per raggiungere la villa si fa una passeggiata nella tenuta che comprende anche la torre dell’antico castello, gli annessi agricoli come la Barchessa e la potente torre colombara e i vigneti. Villa Emo Capodilista, detta La Montecchia, si erge su un piccolo colle che si affaccia su un magnifico paesaggio agricolo circondato da vigneti. La Villa fu progettata dall’architetto e pittore Dario Varotari nel 1568. Gli interni sono decorati da affreschi che ritraggono scene tratte da storia, miti ed allegorie dell’antichità’ classica. Non manca la presenza di elegantissime statue, putti, grottesche e fregi. Alla fine della visita, l’Azienda Agricola Conte Emo Capodilista offrirà un assaggio dei vini di propria produzione e riconosciuti dalle più importanti guide del settore.

Ritrovo: Azienda Agricola Conte Emo Capodilista La Montecchia, Via Montecchia, 16, Selvazzano Dentro (PD). Parcheggio libero.

venerdì 12 marzo ore 15

mercoledì 17 marzo ore 15.30

venerdì 19 marzo ore 16

mercoledì 24 marzo ore 15.30

venerdì 26 marzo ore 16

mercoledì 31 marzo ore 15.30

domenica 11 aprile ore 10 e ore 11.30

