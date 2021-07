Visita a Villa Papafava nel Parco Frassanelle con la Contessa

Domenica 11 giugno la Contessa Francesca Papafava Dei Carraresi ci guida alla scoperta di Villa Papafava

Parco Frassanelle, sito in Via Frassanelle, 14, 35030 Rovolon PD offre ai visitatori la possibilità di visitare l’antica dimora guidati proprio da un’erede della famiglia. Villa Papafava venne ristrutturata nel 1822 dall’architetto Alessandro Papafava Antonini dei Carraresi, grazie alla dedizione degli eredi della famiglia, la Villa ha conservato negli anni l'arredo originale neoclassico, un salto all'indietro di duecento anni. La Visita guidata alla Villa è pagamento.

«Non sono una storica, né una guida, nè ho particolari competenze se non quella di essere stata testimone, durante la mia infanzia ed adolescenza, di uno stile di vita che appartiene ad un mondo antico. Dopo una lunga assenza e tante esperienze in giro per il mondo, sono tornata, ormai più di venti anni fa, alla casa paterna e sul campo, guidata da mio padre e dallo zio Albero, ho imparato cosa vuol dire gestire e conservare una tenuta storica. Oggi presiedo la società di famiglia ed insieme alle mie sorelle e cugini lavoro per tramandare alle prossime generazioni il prezioso patrimonio naturalistico ed architettonico di Parco Frassanelle», dichiara la Contessa Papafava.

Il programma prevede due visite: una alle ore 11.30 ed una alle ore 16.30; Ogni visita durerà 1 ora e 30 minuti.

Il programma della visita:

cenni storici

testimonianze di vita vissuta

la sfida per la conservazione del patrimonio

Il costo per persona è di 25 euro e comprende:

visita guidata della villa

ingresso al parco e visita autonoma delle grotte

un calice di vino bianco, ed il tradizionale gelato al limone che d'estate veniva preparato con la neve conservata nella ghiacciaia.

La prenotazione è obbligatoria, sono previste un massimo di 20 persone per turno. La visita è sconsigliata ai bambini di età inferiore agli 8 anni. La villa e le grotte non sono accessibili alle persone con disabilità motoria. Durante le visite con la Contessa, saranno sospese le visite normali. Tutti i fine settimana ed i festivi, il parco e le grotte sono visitabili, non è necessaria la prenotazione, la Villa è invece visitabile unicamente la domenica.

All’interno del parco, è sempre possibile fare un picnic, una passeggiata, giocare in famiglia; gli amici a quattro zampe sono i benvenuti e dovranno essere tenuti al guinzaglio, per garantire la sicurezza dei visitatori l’ingresso è acquistabile online sul nostro sito web e la prenotazione non è obbligatoria. All’interno del parco, verranno allestite delle aree ristoro in totale sicurezza, gestite dall’Azienda Agricola Valle Madonnina dove gli avventori potranno consumare seduti al tavolo, i tavoli saranno destinati ad un massimo di quattro persone, non è necessaria la prenotazione di questo servizio.

Informazioni e contatti

ORARI PARCO: sabato dalle 10 al tramonto domenica e festivi dalle 10al tramonto

ORARI GROTTE: sabato dalle 14 alle 18 domenica e festivi dalle 10.30 alle 18

Prenotazioni: info@frassanelle.it - 335 1274151

Visita guidata con la Contessa 25 euro. Per info e prenotazioni info@frassanelle.it.

Parco intero: 6 euro + bambini: (4 - 12) - 3 euro bambini (0 - 3), disabili con certificazione: gratis. Accompagnatore disabile non autosufficiente: 3 euro.

Parco + Grotte intero: 11 euro bambini: (4 - 12) - 5,50 euro bambini (0 - 3), disabili con certificazione: gratis. Accompagnatore disabile non autosufficiente: 5,50 euro.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...