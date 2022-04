Visita per famiglie a Villa Pisani Bolognesi Scalabrin

A Vescovana, nel bel mezzo della pianura agricola ella Bassa Padovana, si erge la cinquecentesca Villa Pisani appartenuta ai ben noti nobili veneziani, gli stessi della villa Pisani a Strà. La dimora, sapientemente affrescata nel '500 dagli allievi di Paolo Veronese, è oggi di proprietà dei Bolognesi Scalabrin. Questo luogo ancora abitato, è noto in tutto il mondo per il suo fantastico giardino dove, ogni primavera, sbocciano migliaia di tulipani colorati.

La visita guidata per famiglie è rivolta ai piccoli esploratori e alle piccole esploratrici dai 4 anni in su. Sarà una visita interattiva divisa in due momenti: inizieremo dal piano nobile della villa dove impareremo a riconoscere i protagonisti mitologici degli affreschi e narreremo le loro storie divertenti. Successivamente ci sposteremo nel giardino dove annuseremo il profumo dei fiori e strada facendo raccoglieremo le foglie di alberi secolari costruendo un nostro piccolo erbario: un libricino dove annoteremo il nome della pianta e le sue caratteristiche e che poi potremmo custodire e portare a casa con noi.

Informazioni e contatti

La visita guidata prevede 30 minuti di visita al piano nobile e 30 minuti di visita al giardino.

Per info e prenotazioni inviare un WhatsApp al numero +39 338 5924991.