Visita a Villa Roberti: tra il Veronese e lo Zelotti

La famiglia Roberti era una famiglia di banchieri originaria di Reggio Emilia che, a partire dal Duecento, aveva iniziato ad allargare la propria influenza in Veneto. Girolamo Roberti affidò poi l’incarico di decorare la villa ad un gruppo di giovani artisti veronesi, i cui membri principali erano Giambattista Zelotti e Paolo Veronese, i quali iniziavano proprio in quegli anni ad ottenere importanti commissioni come il soffitto di Palazzo Ducale a Venezia.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: https://eventi.venetosegreto.com/evento/villa-roberti-2/.