Secret tour: "Villa Roberti, tra il Veronese e lo Zelotti" il 28 maggio 2023. La famiglia Roberti era una famiglia di banchieri originaria di Reggio Emilia che, a partire dal Duecento, aveva iniziato ad allargare la propria influenza in Veneto. Antonio Roberti comprò i terreni di Brugine e li rese il centro di una vasta azienda agricola. Tra Quattrocento e Cinquecento la famiglia Roberti si arricchì enormemente, così Girolamo Roberti decise di far costruire una nuova casa in muratura che sostituisse la precedente, ormai troppo modesta. Lo fece entro il 1553, in occasione del matrimonio del nipote Francesco con una nobildonna locale, Lucia da Rio, commissionandone progetto e realizzazione al giovane architetto Andrea da Valle, coevo di Palladio e Falconetto.

Il da Valle divenne poi famoso per l’intervento a Villa dei Vescovi di Luvigliano, per il progetto della Basilica di Santa Giustina e della chiesa del Torresino a Padova. Girolamo Roberti affidò poi l’incarico di decorare la villa ad un gruppo di giovani artisti veronesi, i cui membri principali erano Giambattista Zelotti e Paolo Veronese, i quali iniziavano proprio in quegli anni ad ottenere importanti commissioni come il soffitto di Palazzo Ducale a Venezia, la celebre Villa Emo a Fanzolo (TV) e il Castello del Catajo di Battaglia Terme (PD).

VISITEREMO ANCHE DEGLI ANGOLI SEGRETI DELLA VILLA. SIETE PRONTI A SCOPRIRLI CON NOI? PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link: https://venetosegreto.com/eventi/.

