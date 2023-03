Visita a due voci a Villa Selvatico e al suo giardino termale

Villa Selvatico a Battaglia Terme (PD), dopo anni di restauro, apre al pubblico! Ale&Ele vi condurranno con una visita a due voci alla scoperta di questa villa seicentesca posta sulla sommità del Colle di Sant'Elena, immersa nella splendida cornice dei Colli Euganei. La visita partirà con Alessandra, guida turistica abilitata, che vi illustrerà gli interni della villa dove si ammireranno gli affreschi di Luca Ferrari da Reggio narranti le vicende di Antenore, il mitico fondatore di Padova. Il percorso proseguirà con Elena, guida naturalistica abilitata, che vi accompagnerà nell'ampio parco termale progettato dal noto architetto paesaggista Giuseppe Jappelli.

Data: venerdì 7 aprile 2023 Dalle 17 alle 18.30 (45 minuti in villa e 45 minuti nel parco) Costi (ingresso + visita guidata a due voci): Adulto 18 euro. Bambino dai 6 ai 12 anni 12 euro. Pagamento in contanti in loco. N.B. l'evento si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di 15 adulti. Al termine della visita guidata, su prenotazione, sarà possibile degustare un calice di vino prodotto con i vigneti della villa, accompagnato da pizzette e salatini (costo 5 euro a persona).

Ritrovo 15 minuti prima dell'inizio della visita guidata davanti al cancello d'ingresso della Villa (Viale Sant' Elena, 36, 35041 Battaglia Terme PD). Per info e prenotazioni: inviare un WhatsApp al +39 3385924991.