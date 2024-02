Visita guidata: "L'incanto dell'otium a Villa Vescovi"

15 euro ADULTI 7 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni 0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Villa dei Vescovi è una villa veneta che si trova a Luvigliano di Torreglia, una grandiosa opera architettonica ispirata alla classicità e immersa nello splendido parco naturale dei Colli Euganei. Splendida testimonianza di architettura civile, Villa dei Vescovi è la più importante casa del Rinascimento pre-palladiano e fu edificata su un terrapieno dei Colli Euganei tra il 1535 e il 1542 come casa di villeggiatura del Vescovo di Padova, Francesco Pisani, che la trasformò in sede di un cenacolo intellettuale frequentato da un folto gruppo d importanti letterati e umanisti del tempo. Questa straordinaria residenza del cinquecento italiano fu infatti culla di vivaci incontri e confronti che ispirarono pensieri e scritti davvero importanti nella cultura del nostro Paese. Il poggio su cui si trova, cinto da un lato da un anfiteatro naturale formato dai monti Pendice, Pirio e Rina, proteso dall’altro verso la pianura di Torreglia e Abano Terme, era anticamente chiamato Livianum e ritenuto luogo scelto dallo storico latino Tito Livio per una sua residenza di campagna.

? RITROVO: Via dei Vescovi 4, Torreglia (PD)

? VISITA condotta da guida autorizzata ed esperta del territorio

? DURATA: 1h30

? BARRIERE ARCHITETTONICHE: Previa comunicazione con largo anticipo, è possibile visitare la Villa.

? CANI: Al guinzaglio, è consentita la loro presenza al Parco, ma non all’interno della villa.

CONTRIBUTO:

15 euro ADULTI

7 euro Ridotto per RAGAZZI da 6 anni fino a 16 anni

0 euro Ridotto per RAGAZZI fino a 6 anni

Il biglietto include l'ingresso alla Villa.

DOMENICA 10 MARZO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:30

3° turno: ? 14:30

4° turno: ? 16:00

DOMENICA 12 MAGGIO 2024

1° turno: ? 10:00

2° turno: ? 11:30

3° turno: ? 14:30

4° turno: ? 16:00

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA dal link www.venetosegreto.com/eventi