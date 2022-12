Visite animate al Musme

Le Visite Animate sono rappresentazioni itineranti, multisensoriali ed interattive, che introducono alla scoperta del carattere storico, artistico, culturale di un luogo o di un monumento. Da quest’anno anche al MUSME, a cura di TeatrOrtaet, con lo spettacolo:

GLI EROI DELLA MEDICINA - Il primo ospedale a Padova, da Vesalio a Morgagni. Un nuovo titolo dedicato al Museo di Storia della Medicina e all’antico ospedale di San Francesco Grande, che si pone l’obiettivo di spiegare l’importanza che l’Ospedale padovano ha avuto e tuttora ha nella storia della medicina mondiale, in collegamento con l’Università e l’Orto botanico.

Da un divertente dottor Balanzone che sproloquia con un giovane studente di medicina del Cinquecento, si passa alla fondatrice del primo Ospedale di Padova “San Francesco Grande”, Sibilia de Cetto. Partendo dalla carità francescana, lo spettacolo delinea la figura di Sibilia de Cetto (1350-1421) fondatrice nel 1414, insieme al marito Baldo Bonafari, dell’ospedale di San Francesco Grande, affidato nella gestione al Collegio dei Giuristi dell’Università di Padova.

Tra il ‘500 e ‘600 si alternano numerosi personaggi di spicco nella storia della medicina, da Andrea Vesalio a William Harvey, che vive a Padova nello stesso periodo di Galileo Galilei. Si susseguono poi il medico della peste, una divertente e storica “speziala” padovana e nel Settecento Giovanni Battista Morgagni (1682 – 1771), famoso per aver posto le basi della moderna anatomia patologica…fino all’imprevedibile finale di questo viaggio nella medicina e nella scienza!

Il biglietto d’ingresso al MUSME, abbinato alla Visita animata, oltre all’ingresso per lo spettacolo dà diritto alla visita in orario di apertura del museo nel weekend successivo. Per prenotare una Visita Animata per un gruppo (minimo 20 pax), scrivere a prenotazioni@teatrortaet.it o chiamare lo 324 628 6197.

Web: https://www.musme.it/visite-animate/.