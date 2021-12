“l Sogno di Tartini dal ’700 ad oggi. Tartini nella letteratura, nella musica e nella cultura contemporanea”, visita con attori in costume e musica

Sarà un tour che amplierà ulteriormente il ventaglio delle esperienze quello che, sabato 11 dicembre, chiuderà la rassegna “I Maestri della Padova Illuminata”, l’inedita proposta di visita della città del Santo nata su iniziativa delle guide turistiche dell’associazione culturale Tartini 2020, in collaborazione con il gruppo di attori di Matricola Zero, e realizzata con il contributo del bando “Padova riparte con la Cultura” indetto dal Comune di Padova. Alle performance teatrali itineranti in costume, a dar corpo e voce alle spiegazioni delle guide, ci sarà infatti anche un fumettista professionista, Davide Perconti, pronto a trasformare in immagini i racconti, gli aneddoti e i temi toccati dalla visita “Il Sogno di Tartini dal ’700 ad oggi. Tartini nella letteratura, nella musica e nella cultura contemporanea”.

Un argomento che chiama in causa nuovamente la figura chiave e leit motiv dell’intera rassegna: il musicista-filosofo, il violinista-spadaccino, il Maestro delle Nazioni che ha portato Padova in una dimensione europea e mondiale. C’è comunque un nesso ben preciso col mondo del fumetto, dal momento che Tartini è collegato al fantastico mondo di Dylan Dog, l’“Indagatore dell’Incubo” della Bonelli editore che è solito suonare al clarinetto la sonata tartiniana Trillo del diavolo. La visita guidata, condotta da Tiziana Mantoan, sarà una passeggiata animata tra presente e passato nei luoghi che, all’ombra della Specola, videro Giuseppe Tartini giovane spadaccino, toccando Piazza Accademia Delia e la Chiesa di San Thomas Becket. Un’esperienza dunque ancor più immersiva, fra cultura e intrattenimento, con testi originali firmati da Matricola Zero e inscenati, in questa occasione, dagli attori Daniele Tessaro e Fabio Benetti, tavole create sul momento e musiche selezionate a tema tramite un’apposita cartolina con QR code fornita ai partecipanti.

Il ritrovo è alle ore 10.30 in Piazzetta Delia. Partecipazione con offerta libera responsabile a partire da 5 euro.

Per informazioni e prenotazioni: guidetartinipadova@gmail.com - 333 7240623.

