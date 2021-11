“Il rapporto tra Maestro e allievo. Tartini e i suoi alunni”, visita con attori in costume e musica

È in programma per sabato il nuovo appuntamento de “I Maestri della Padova Illuminata”, iniziativa delle guide turistiche dell’associazione culturale Tartini 2020 in collaborazione con Matricola Zero, realizzata grazie al contributo del bando “Padova riparte con la Cultura” del Comune di Padova. Una rassegna che offre un’esperienza di visita della città costruita sulle figure illustri settecentesche che hanno contribuito in modo significativo al progresso, alle scoperte e alle conoscenze in diversi ambiti, dalla musica alla letteratura, dall’architettura alla medicina e alla scienza, spiegate attraverso racconti, luoghi e performance teatrali itineranti in costumi d’epoca, volte a fornire ai partecipanti un momento immersivo, fra cultura e intrattenimento.

La visita del 13 novembre (ritrovo alle ore 10.15) sarà la prima di una “triade” dedicata a Giuseppe Tartini, guida ideale nel cammino alla scoperta della “Padova Illuminata”: il tour intitolato “Il rapporto tra Maestro e allievo. Tartini e i suoi alunni” sarà condotto da Rossana Comida e approfondirà, appunto, il rapporto tra l’osannato Maestro delle Nazioni e i suoi allievi. Tartini era insegnante di musica ma anche “maestro di vita”. Le narrazioni e l’intervento degli attori di Matricola Zero Daniele Tessaro e Gianluca Pantaleo si baseranno sulla biografia di Johann Gottlieb Naumann, allievo prediletto del Piranese. Verranno visitate due chiese legate profondamente agli ultimi anni della vita del “musicista-filosofo”: la chiesa di Santa Maria dei Servi, sede della corporazione dei musicisti padovani che condividevano esperienze musicali e assistenza reciproca, e la chiesa di Santa Caterina, dove Tartini è sepolto insieme alla moglie Elisabetta Premazore. Nella passeggiata è prevista una tappa all’Università per ricordare i suoi studi scientifici e giuridici.

L’appuntamento del tour è davanti alla Chiesa dei Servi alle ore 10.15. Durante la visita si ascolteranno musiche collegate al tema, fruibili attraverso un’apposita cartolina con codice QR.

Partecipazione con offerta libera responsabile a partire da 5 euro

Per informazioni e prenotazioni: guidetartinipadova@gmail.com - 320 2242701.

Associazione culturale “Tartini 2020”

Via Eremitani, 18

Info e prenotazioni:

?guidetartinipadova@gmail.com

https://www.facebook.com/tartini2020social

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/585193369360862

