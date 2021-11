“Tartini e Morgagni: due illustri pionieri dell’arte didattica”, visita con attori in costume e musica

Si prepara il nuovo appuntamento per “I Maestri della Padova Illuminata”, l’originale rassegna di visite guidate con performance teatrali itineranti promossa dalle guide turistiche dell’associazione culturale Tartini 2020 in collaborazione con il gruppo di attori di Matricola Zero, realizzata grazie al contributo del bando “Padova riparte con la Cultura” del Comune. Un’innovativa proposta di visita che sta riscuotendo l’interesse del pubblico appassionato o curioso di cultura, al quale viene offerta un’esperienza immersiva che mette insieme racconti, luoghi e recitazione, senza trascurare dunque la componente dell’intrattenimento.

Dopo l’architetto Domenico Cerato e il fisico Giovanni Poleni, continua la serie di appuntamenti che approfondiscono la figura di Giuseppe Tartini mettendola a confronto con altre personalità di spicco del Settecento padovano.

Il tour di sabato 27 novembre «Due illustri pionieri dell’arte didattica - Dialoghi itineranti fra passato e presente intorno al “primo violino d’Europa” Giuseppe Tartini e a “Sua Maestà Anatomica” Giovanni Battista Morgagni» sarà condotto da Stefania Dantone e affronta, appunto, il legame fra la musica e la medicina attraverso fatti storici, documentazioni e dialoghi recitati di teoria musicale e conoscenze scientifiche tra i due protagonisti. Nella recita in costume, scritta e inscenata dagli attori Leonardo Tosini e Michele Tonicello, uno studente di anatomia patologica dell’Università di Napoli, ammiratore del Morgagni, e Antonio Vandini, importante violoncellista amico di Tartini, tornano a Padova nel 1778, ma attraversando i portici di via San Francesco sono catapultati nel 2021. La visita toccherà la Chiesa di San Francesco, gli Istituti di Anatomia Patologica di via Gabelli (Sala Falloppio), l’Ospedale Giustinianeo e la Chiesa di San Massimo.

Il ritrovo è alle ore 10.30 alla Chiesa di San Francesco. Durante la visita si ascolteranno musiche collegate al tema, fruibili attraverso un’apposita cartolina con codice QR.

Partecipazione con offerta libera responsabile a partire da 5 euro

Per informazioni e prenotazioni: guidetartinipadova@gmail.com - 333 7240623.

