“La città dei lumi e i suoi angeli ribelli”, visita con attori in costume e musica

Si prepara il secondo appuntamento de “I Maestri della Padova Illuminata”, proposta delle guide turistiche dell’associazione culturale Tartini 2020 in collaborazione con Matricola Zero, realizzata con il contributo del bando del Comune di Padova “Padova riparte con la Cultura”.

Una nuova rassegna che offre una visita della città sulle orme dei personaggi illustri che hanno contribuito in modo significativo al progresso, alle scoperte e alle conoscenze in diversi ambiti, dalla musica alla letteratura, dall’architettura alla medicina e alla scienza, spiegati attraverso racconti, luoghi e diverse forme d’arte ed espressioni artistiche, volte a fornire ai partecipanti un momento immersivo, fra cultura e intrattenimento, svelando una Padova in “stato di grazia” e in pieno fermento intellettuale, scientifico, edilizio e religioso.

Con la visita in arrivo entrerà finalmente in scena Giuseppe Tartini, guida ideale nel cammino alla scoperta della “Padova Illuminata”: sabato 30 ottobre “La città dei Lumi e i suoi Angeli Ribelli - Talento e disobbedienza di un musicista e di un architetto nella Padova del Settecento” racconterà dunque di Domenico Cerato e Tartini, un architetto e un musicista, appunto, insofferenti alle regole di una società opprimente, due giovani cervelli che si lanciano in una coraggiosa nonché pericolosa avventura personale che porterà Padova in una dimensione europea. Nella visita i due si incontrano e fanno riflessioni su passato e futuro.

Il tour, condotto dalla guida Maria Grazia Cecchini, e che toccherà la Specola, il Castello dei Carraresi e la Chiesa del Torresino, sarà animato dalla performance teatrale itinerante in abito d’epoca a cura degli attori Giacomo Mangiola e Francesco Lunardi e accompagnata da musiche del periodo fruibili attraverso una cartolina con codice QR.

Ritrovo alle ore 10.30 presso la Biblioteca della Facoltà Teologica del Triveneto (in via Seminario, 7).

Offerta

Partecipazione con offerta libera responsabile a partire da 5 euro

Info

Per informazioni e prenotazioni scrivere a:

guidetartinipadova@gmail.com

https://www.facebook.com/tartini2020social

Telefono 349 6618838

Evento Facebook https://www.facebook.com/events/1217156095435020/

