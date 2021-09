Anime Verdi Festival 2021: visite ai giardini privati del centro storico di Padova

L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, in collaborazione con Il Raggio Verde e Xena, presenta la quarta edizione di Anime verdi, un festival per scoprire e valorizzare i giardini.

Per l’edizione 2021 sono 40 i giardini privati o abitualmente non accessibili che aprono le porte al pubblico.

Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto acquistabile in prevendita.

La mappa dei giardini, i costi di partecipazione, le modalità di acquisto del braccialetto e maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.animeverdi.it/.

Il festival, patrocinato dall'Università di Padova e dal Centro servizio volontariato di Padova e Rovigo, è realizzato in collaborazione con Solidaria, il gruppo Giardino storico Università di Padova, la società Amici del giardinaggio di Padova, Il Giardino Segreto e Artemartours, Cristofori Piano Festival, Fiera delle parole, Tumbo, Nova Symphonia Patavina, Scuola Martin Eden, Il Corollario. Anime Verdi aderisce ed è parte integrante del Festival Ambiente e Cultura Padova, nell'ambito del Festival dello sviluppo sostenibile.

email info@animeverdi.it

sito https://www.animeverdi.it/

pagina Facebook www.facebook.com/AnimeVerdi

Orari di apertura dei giardini

Sabato 25 e domenica 26 settembre 2021, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19

Come funziona

Il braccialetto d’ingresso è valido per l’intera durata del festival purché sia indossato in modo visibile e non presenti segni di danneggiamento.

Non è consentito l’ingresso agli animali, di qualsiasi taglia.

Gli ingressi dei giardini sono indicati dalla segnaletica di Anime Verdi e dalla presenza dei volontari che hanno il compito di regolare gli accessi nel rispetto delle normative di sicurezza, del distanziamento e della capienza dei giardini.

L’organizzazione si scusa anticipatamente per eventuali code e consiglia di seguire le indicazioni fornite all’atto dell’iscrizione per evitare assembramenti. Sui canali social del festival saranno sempre disponibili informazioni e indicazioni in tempo reale.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Il festival Anime Verdi prevede il rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 che impone a tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni la verifica della certificazione verde a chi ha completato il ciclo vaccinale, oppure con una dose, o è guarito dal Covid-19 negli ultimi sei mesi o, in alternativa, è negativo al test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore. La verifica avverrà nei punti indicati alla voce “misure per il contenimento del contagio e punti di verifica certificazione verde”.

I biglietti

Sono acquistabili solo in prevendita on line o presso l’Infopoint di Piazza delle Erbe, 52

Intero: euro 10; ridotto under 25: euro 5

Gratuito: disabili, minori sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con braccialetto

Ingresso ridotto per i partecipanti ai laboratori Città delle Rose, Rovigo, 17 - 19 settembre 2021 ( www.tumbo.it ) su presentazione del biglietto all'Infopoint di Anime Verdi nei giorni di prevendita.

Per garantire il distanziamento il numero di biglietti emessi è limitato. Qualora non si esaurissero in anticipo, durante la manifestazione i biglietti saranno acquistabili solo on-line.

Durante i giorni di apertura dell’Infopoint è possibile ritirare il kit del festival (braccialetto e mappa), su presentazione dei titoli di acquisto del biglietto.

Prevendite

Online: animeverdi2021.eventbrite.it con un piccolo costo di commissione e il ritiro del braccialetto presso l’Infopoint

Biglietteria: Piazza delle Erbe, 52 dall’8 al 24 settembre dalle 17 alle 19

Infopoint e shop

Piazza delle Erbe, 52, 25 e 26 settembre dalle 8.30 alle 19 e 27 settembre dalle 8.30 alle 17

https://www.animeverdi.it/ info@animeverdi.it FB e Instagram @animeverdi #animeverdi21

Anime Verdi è un’iniziativa di Ufficio Progetto Giovani – Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena con il patrocinio dell’Università di Padova, CSV Padova e Rovigo in collaborazione con Solidaria, Gruppo Giardino Storico Università di Padova, Società Amici del Giardinaggio Padova, Il Giardino Segreto, Artemartours, Cristofori Piano Festival, Fiera delle Parole, Tumbo, Nova Symphonia Patavina, Scuola Martin Eden, Il Corollario

Anime Verdi aderisce ed è parte integrante di Festival Ambiente e Cultura Padova nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile

L'elenco dei 40 giardini e il programma saranno disponibili sul sito dal 9 Settembre.

Misure di contrasto al contagio e punti di verifica certificazione verde

Anime Verdi invita i visitatori a collaborare attivamente alla riuscita del festival, che anche in questa edizione richiede l’adozione di particolari misure utili a tutelare la salute di tutti. Nel rispetto delle disposizioni del Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 è necessario accertare che tutti i visitatori di età superiore ai 12 anni siano in possesso della certificazione o, in alternativa, risultino negativi al test molecolare o antigenico nelle ultime 48 ore.

Modalità di verifica:

Il 25 e 26 settembre saranno allestiti punti di verifica a cui tutti i visitatori dovranno sottoporsi alle verifiche di legge prima di accedere ai giardini.

Tutti i visitatori dovranno presentarsi ai punti di verifica; non sarà possibile presentare certificazioni per conto di altre persone.

A seguito della verifica verrà rilasciato un pass (ulteriore rispetto al braccialetto del festival) che certifica l’avvenuto controllo e che non dovrà essere rimosso, pena il rinvio ad un punto di verifica.

Gli accertatori si avvarranno dell’applicazione autorizzata dal Governo VerificaC19 con dispositivi mobili dedicati.

I punti di verifica saranno riconoscibili dagli espositori recanti il nome del festival Anime Verdi.

Il solo possesso del braccialetto del festival Anime Verdi non potrà essere ritenuto in alcun modo sufficiente ad accedere ai giardini se non preceduto dalle verifiche di legge e non potrà essere rimborsato.

I Punti di Verifica:

Piazza delle Erbe (nei pressi della Fontana) dalle ore 8.30 alle ore 19 del 25 e 26 Settembre

Prato della Valle (nei pressi del civico n. 82) dalle ore 8:45 alle ore 19 del 25 e 26 Settembre

Piazza Mazzini (nei pressi della statua) dalle ore 8:45 alle ore 19 del 25 e 26 Settembre

Via Monte Gallo, 9 dalle ore 9:15 alle ore 14 del 26 settembre

Al fine di garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie e delle disponibilità di accoglienza dei proprietari, si ricordano le seguenti indicazioni:

obbligo dell’uso della mascherina in coda e all’interno dei giardini, ad esclusione dei minori di 6 anni;

disponibilità di gel igienizzante all’ingresso di ogni giardino;

evitare assembramenti nei giardini e in prossimità degli accessi;

mantenere la distanza di un metro in coda;

attenersi alle indicazioni dei volontari;

utilizzare i canali social del festival per ricevere aggiornamenti in tempo reale;

aver già provveduto alla verifica della carta verde come sopra indicato.

L’organizzazione si scusa anticipatamente per le possibili attese, chiedendo a tutti la massima collaborazione nel clima di familiarità che caratterizza la manifestazione

Un Festival ecologico, intergenerazionale e family friendly

Anime Verdi punta ad essere un’occasione di sperimentazione e sviluppo di comunità attraverso…

un’attenzione ai più piccoli con l’ingresso gratuito per tutti gli under 15, il rilascio di un braccialetto personalizzato e di un passaporto per collezionare i timbri di tutti i giardini;

un’attenzione alle nuove generazioni, con l’ingresso ridotto per gli under 25 e il coinvolgimento attivo di uno staff di oltre 100 volontari, vero motore e anima del festival, favorendo lo scambio generazionale con proprietari e visitatori;

un’attenzione all’ambiente assegnando allo staff borracce di alluminio e consigliando l’uso di acqua pubblica, segnalando sulla mappa le fontanelle dalle quali è possibile bere e rifornirsi. Tutti i materiali sono prodotti nel rispetto del pianeta e la manifestazione è certificata secondo le norme ISO 14001 a tutela dell’ambiente;

un’attenzione alla comunità e alle reti sociali, promuovendo eventi in modalità partecipata, favorendo l’accessibilità e lo sviluppo di reti, collaborando con alcuni tra i principali attori sociali e culturali della Città di Padova nell’intento di intessere legami utili ad attivare i territori e a liberare risorse.

