Anime Verdi Festival 2020: visite ai giardini privati del centro storico di Padova

Arrivata alla terza edizione il festival di giardini aperti torna a Padova il 26 e 27 settembre.

Anime Verdi è un’iniziativa di Ufficio Progetto Giovani – Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena.

Per un intero weekend sarà possibile percorrere le vie di Padova senza accontentarsi di scorgere la bellezza dei suoi più segreti angoli verdi dalle cime degli alberi, ma oltrepassandone i portoni.

Dopo il successo delle prime due edizione, torna il festival padovano che apre molti tra i più bei giardini della Città.

L’Anima Verde di Padova si svela con percorsi diversificati permettendo a ciascuno di vivere il verde in maniera inedita, consentendo a ciascuno di percepire gli spazi cittadini con angolature, velocità e suoni capaci di rendere unica l’esperienza di visita.

Anime Verdi vuol essere un progetto corale, in cui il rapporto con l’ambiente diventa un’occasione per rallentare il ritmo e accorgersi della bellezza in cui abitiamo.

Come funziona l'edizione 2020

Date le nuove disposizioni, conseguenti alle misure di contrasto al contagio, lo Staff di Anime Verdi ha voluto confermare la realizzazione del Festival, inizialmente programmato per il 6 e 7 giugno, ed intende ringraziare fin d'ora il Comune di Padova, i proprietari dei giardini e i volontari per la comune determinazione nel voler dare seguito ad un appuntamento che, nelle condizioni attuali, risulta essere particolarmente significativo, riaprendo porte e portoni per troppo tempo rimasti chiusi.

“Anime Verdi” e “Solidaria” insieme per far ripartire la cultura

A pochi mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria che ha costretto gli organizzatori alla riprogrammazione – e, in alcuni casi, alla cancellazione – di manifestazioni e iniziative aperte alla città, il Comune di Padova e il CSV – Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova hanno scelto di rafforzare la già collaudata collaborazione per presentare, in sinergia e in simultanea, due festival molto attesi.

Sabato 26 e domenica 27 settembre, il fine settimana padovano offre ai cittadini – e agli ospiti in visita in città – due importanti occasioni di svago, riflessione, approfondimento culturale e recupero di una dimensione solidale, importanti oggi più che mai.

Curato dall’ufficio Progetto Giovani del Gabinetto del Sindaco con Il Raggio Verde e Xena, dopo il rinvio delle date programmate in primavera (6 e 7 giugno), torna “Anime Verdi”, il festival che apre le porte dei giardini pubblici e privati più belli di Padova.

A partire da lunedì 21 e fino a domenica 27 settembre si svolge l’atteso appuntamento con “Solidaria”, il festival pensato e organizzato dal CSV Padova per promuovere la cultura della solidarietà con incontri, testimonianze, spettacoli e ospiti di rilievo nazionale.

Entrambe le iniziative sono inserite nel programma di attività e manifestazioni di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020, rivisto e aggiornato alla luce delle recenti restrizioni.

Tutti gli incassi della biglietteria sono devoluti a favore del progetto “Per Padova noi ci siamo”, una risposta di Comune, Diocesi e CSV ai bisogni di primaria necessità delle persone più fragili nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria affinché questa non si traduca in emergenza sociale.

Anime Verdi

Sono 31 i giardini privati o abitualmente non accessibili che aprono le porte al pubblico, 10 dei quali inediti rispetto alle precedenti edizioni del festival. Nonostante il rinvio delle date inizialmente previste, infatti, i proprietari dei giardini hanno voluto confermare le proprie disponibilità ritenendo ancora più importante e significativo un segnale di apertura dopo mesi di isolamento forzato.

Oggi, più che mai, siamo in grado di riconoscere l’importanza di un’oasi verde o di un affaccio, di una finestra aperta su un paesaggio in grado di offrire ristoro. L’edizione 2020 di “Anime Verdi” prende le mosse proprio da questa rinvigorita consapevolezza per proporre, ai suoi ospiti, la riscoperta del valore e la necessità di un rapporto equilibrato tra uomo e natura, soprattutto nella relazione tra città e paesaggio, e il riconoscimento del giardino urbano quale luogo in cui questa relazione si esprime in una bellezza fatta di cura, storia e benessere.

“Anime Verdi” è un’iniziativa dell’ufficio Progetto Giovani – Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena, con il patrocinio dell’Università di Padova, in collaborazione con CSV Padova e la partecipazione del Gruppo Giardino Storico Università di Padova, Società Amici del Giardinaggio, Il Giardino Segreto e ArteMarTours.

Per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e tutela della salute pubblica, l’acquisto dei braccialetti per l’ingresso (intero: 7 €, ridotto under 25: 5 €, gratuito per bambini sotto i 15 anni accompagnati e disabili) è possibile solo in prevendita. Il rispetto delle norme sarà agevolato dalla presenza dei volontari del festival all’ingresso e all’interno di ciascun giardino.

Tutti i dettagli e le informazioni sono disponibili su www.animeverdi.it e su www.progettogiovani.pd.it oltre che sui canali social della manifestazione.

Solidaria

La parola che descrive la III edizione di Solidaria è “Apertamente”: il tema 2020, pensato prima dell'emergenza Covid-19, assume ora un nuovo e più forte significato. Apertamente vuole significare la necessità di riprendere il contatto con l'ambiente e il paesaggio che ci circonda, ma vuole anche essere un invito ad un approccio mentale aperto, necessario per costruire comunità accoglienti ed inclusive.

La Convenzione europea del paesaggio - che compie vent’anni - vuole essere l’ossatura su cui far poggiare la storia di questa edizione di Solidaria proprio perché paesaggio è innanzitutto relazione.

Un luogo, infatti, diviene paesaggio nel momento in cui c’è una intermediazione umana, nel momento in cui c’è una relazione tra uomo e ambiente, un paesaggio diviene oggetto di tutela nel momento in cui una comunità di uomini stabilisce quali sono i valori e le regole che ritiene fondamentale salvaguardare.

Così il dialogo tra lo scienziato Stefano Mancuso e Serena Dandini sul volume “Il pianeta delle piante” sarà un appuntamento da non mancare, come quello con Chef Rubio che racconterà di cibo e intercultura o le riflessioni a cinque anni dalla “Laudato si”, l’enciclica di Papa Francesco sul nostro rapporto con la natura. L'appuntamento principale con la musica sarà invece affidato a Mario Brunello.

Il palinsesto di Solidaria sarà composto da più di 20 appuntamenti, nati grazie alla collaborazione di moltissimi soggetti diversi, dagli Ordini professionali ai tavoli di lavoro di Padova capitale europea del volontariato.

Per garantire una maggior fruizione degli appuntamenti, che saranno dislocati in location diverse anche all'aperto, ma sempre a numero ridotto per garantire la sicurezza di ciascuno, tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta streaming dalla pagina FB di Solidaria e dal canale Youtube del CSV Padova.

Per informazioni - Anime Verdi

Ufficio Progetto Giovani

Via Altinate, 71 – 35121 Padova

Mail: info@animeverdi.it

Web: www.animeverdi.it

Infopoint e shop: Piazza delle Erbe, 52, dal 7 al 25 settembre dalle 17:00 alle 19:00

Per informazioni – Solidaria

Centro Servizio Volontariato provinciale di Padova

via Giovanni Gradenigo 10, 35131 Padova

solidaria@csvpadova.org

https://www.solidaria.eu