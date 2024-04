Anime Verdi Festival 2024: visite ai giardini privati del centro storico di Padova

Prezzo non disponibile

Torna il 4 e 5 maggio 2024, nel pieno delle fioriture primaverili, la 7^ edizione del festival che apre i portoni dei giardini privati e abitualmente non visitabili di Padova.

Anche quest’anno Anime Verdi è una gradita conferma e apre, per un intero weekend, alcuni tra i più bei giardini di Padova. Tra alberi secolari, piante esotiche, prati lussureggianti, siepi, fioriture e architetture che profumano di storia, i visitatori possono godere di una città inedita e sorprendente, caratterizzata da cura e incanto tali da mozzare il fiato.

Incrociarsi tra le vie riconoscendosi dal pass o da una mappa aperta, approfittando delle mille suggestioni del programma abbatte mura e confini, trasformando Padova in un unico grande giardino per due giorni di festa.

Dai 23 giardini della prima edizione il Festival si è via via arricchito di nuovi spazi verdi. 47 i portoni che si apriranno ai possessori del braccialetto il 4 e 5 maggio, in gran parte aperti in entrambe le giornate.

Anime Verdi accoglie i visitatori con l’ospitalità dei proprietari, la dedizione dei volontari, l’attenzione dei partner e la passione di esperti, guide, artisti e autori che lo animeranno, rendendolo un’esperienza unica e corale al tempo stesso, in cui respirare bellezza e gratitudine a pieni polmoni.

Orari di apertura dei giardini

Sabato 4 e domenica 5 maggio 2024, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.45 alle 19

Come funziona

Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto.

Il braccialetto d’ingresso è valido per l’intera durata del festival purché sia indossato in modo visibile e non presenti segni di danneggiamento.

Non è consentito l’ingresso agli animali, di qualsiasi taglia.

Gli ingressi dei giardini sono indicati dalla segnaletica di Anime Verdi e dalla presenza dei volontari che hanno il compito di regolare gli accessi nel rispetto delle normative di sicurezza e della capienza dei giardini.

L’organizzazione si scusa anticipatamente per eventuali code. Sui canali social del festival saranno sempre disponibili informazioni e indicazioni in tempo reale.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Biglietti

I Biglietti sono acquistabili online o presso l’Infopoint di Piazza delle Erbe, 52?

Biglietti in prevendita

Intero: euro 9

Ridotto under 25: euro 5

Convenzione per Soci Alumni + 2 accompagnatori: euro 6,50 (su presentazione della tessera 2024)

Gratuito: persone con disabilità, minori sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con braccialetto

Biglietti durante i giorni del Festival

Intero: euro 12

Ridotto under 25: euro 7

Convenzione per Soci Alumni + 2 accompagnatori: euro 6,50 (su presentazione della tessera 2024)

Riduzione di euro 2 per i visitatori della mostra “Monet. Capolavori dal Musée Marmottan Monet di Parigi” su presentazione biglietto d’ingresso con data a partire dal 1° maggio

Gratuito: persone con disabilità, minori sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con braccialetto

(dato l'elevato flusso è consigliato acquistare ii biglietti in anticipo sui giorni di svolgimento del festival per evitare code)?

Prevendite

Online su Eventbrite con un piccolo costo di commissione e il ritiro del braccialetto presso l’Infopoint

Biglietteria: Piazza delle Erbe, 52 dal 23 aprile al 2 maggio dalle 10 alle 14 e dalle 17 alle 19 e il 3 maggio dalle 8.30 alle 19

Infopoint, biglietteria e shop durante il festival

Piazza delle Erbe, 52, 4 maggio dalle 8.30 alle 19 e 5 maggio dalle 8.30 alle 17

Info e social

www.animeverdi.it info@animeverdi.it FB e Instagram @animeverdi #animeverdi24

Anime Verdi è un’iniziativa di

Ufficio Progetto Giovani – Gabinetto del Sindaco del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena

con il patrocinio dell’Università di Padova, CSV di Padova e Rovigo, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, in collaborazione con Alumni Unipd, Gruppo Giardino Storico Università di Padova, Società Amici del Giardinaggio Padova, Dipartimento di Psicologia Generale Università di Padova, Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità Università di Padova, Scuola di Formazione Superiore “Francesco d’Assisi”, Comitato Mura di Padova, Nova Symphonia Patavina, C.O.S.E. IN COMUNA, Artemartours, Bettin Pianoforti, Arthemisia e in media partnership con Il Mattino di Padova e Veneto Segreto.

I giardini di Anime Verdi 2024

Via Cernaia, 1/A new

Via Cernaia, 3 new

Via Monte Gallo, 9 re-entry (solo 5 maggio con orario continuato 9.30 - 18)

Via Cappuccini, 1/C (solo 4 maggio con orari ridotti: 9.30 - 12.30 e 15 - 19)

Piazzale Santa Croce, 44 (solo 4 maggio con orari ridotti: 9.30 - 12.30 e 15 - 19) - luogo di preghiera, si prega di rispettare il silenzio

Via Alicorno, 7 bis (solo 4 maggio)

Viale Felice Cavallotti (Giardino Alicorno) (solo 4 maggio)

Via Michele Sanmicheli, 65

Via Jacopo Stellini, 5

Prato della Valle , 64 (solo 4 maggio)

Vicolo Cigolo

Prato della Valle, 82 (solo 4 maggio)

Prato della Valle, 22 re-entry (solo 5 maggio)

Piazza del Santo, 11 (solo 4 maggio con orari ridotti: 9.30-12.30 e 14.45 - 18) – luogo di preghiera, si prega di rispettare il silenzio

Via Bartolomeo d'Alviano (Parco Treves)

Via Galileo Galilei, 17

Via Cesare Battisti, 241 (solo 4 maggio)

Via S. Francesco, 118 (solo 4 maggio con orari ridotti: 9.30-12 e 16 - 19) - luogo di preghiera, si prega di rispettare il silenzio

Via Zabarella, 82

Via Altinate, 116 (solo 5 maggio)

Via Enrico degli Scrovegni, 30 (solo 4 pomeriggio e 5 mattina)

Piazza Eremitani, 1 new

Via Francesco Petrarca, 11

Viale della Rotonda new

Via delle Palme, 8 (solo 5 maggio)

Via delle Palme, 24 (solo 5 maggio)

Via Vendramini, 28 re-entry

Via Pilade Bronzetti, 14/A new

Via Raggio di sole, 2 re-entry

Via Raggio di Sole, 3/A (solo 5 maggio)

Via G. B. da Monte, 2 (solo 5 maggio)

Via G. B. da Monte, 5 (solo 5 maggio)

Via Arnaldo Fusinato, 57 (solo 5 maggio)

Via S. Giovanni di Verdara, 36 (solo 5 maggio)

Riviera S. Benedetto, 90 (accessibile a persone con disabilità se accompagnate)

Via Euganea, 48 (solo 5 maggio)

Via del Vescovado, 30 new

Riviera Paleocapa, 10 (solo 5 maggio)

Via Dimesse, 8

Via Dimesse, 25 re-entry

Via Acquette, 4 (solo 4 maggio)

Via Rogati, 17 (solo 4 maggio)

Via Carlo Dottori, 3

Via Carlo Dottori, 7

Via Marsala, 49

Via Marsala, 59

Riviera Tito Livio, 9 (solo 4 pomeriggio e 5 maggio)

Appuntamenti speciali Anime Verdi

Apertura InfoPoint con punto vendita di piante aromatiche e ornamentali a cura di Scuola di Formazione Professionale “Francesco d’Assisi” di Cadoneghe e fotoracconto del progetto “Coltiviamo un orto urbano” realizzato in collaborazione con Ufficio Progetto Giovani: sabato 4 maggio dalle 8.30 alle 19 e domenica 5 maggio dalle 8.30 alle 17

Sabato 4 maggio?

Parco Treves - Via Bartolomeo d’Alviano

L’anima del giardino Treves - attività a cura di Comitato Mura di Padova

- Visite guidate ore 10, 11.30, 16 e 17.30

- Laboratorio di acquerello botanico dalle 14.45 alle 16.45

- Caccia al tesoro autogestita con ritiro istruzioni in ingresso

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - Via del Vescovado, 30

Antologie. Le storie segrete delle piante - attività a cura di studenti e studentesse, studiosi e studiose del Dipartimento, in collaborazione con la biblioteca di Storia

- Il roseto della marchesa - visita guidata al giardino con ritrovo sul posto alle ore 10, 10.30, 12, 12.30, 15, 15.30, 17 e 17.30

- Gli indistinti confini - reading musicato ore 11 e ore 16

- Alle radici delle parole: il lessico botanico e la storia del libro - talk ore 11.45 e ore 16.45

Roseto di Santa Giustina - Via Michele Sanmicheli, 65 - ore 10.15 e 11.15

I Tesori del Roseto – introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative presenti nel roseto a cura dell’associazione C.O.S.E. IN COMUNA

Centro Universitario Padovano - Via Zabarella, 82 - ore 11

Crea il tuo erbario - laboratorio di stampa su carta con Elena Vania

Giardini della Rotonda - Viale della Rotonda - ore 12 e 16

RaccontAmi un Giardino – storytelling con Silvia Gualtieri

Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) - ore 13.30

Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di Artemartours Navigazione Turistica

Convento San Francesco - Via San Francesco, 118 - ore 16.30 e 17.30

Piccolo giardino di poesie - laboratorio di scrittura per bambine e bambini a cura di Elisa Campaci

Caserma Salomone – Prato della Valle, 64 - ore 17.15

Giardino InCantato - viaggio musicale dalla tradizione popolare al pop moderno con il coro della Nova Symphonia Patavina diretto dal M° Davide Fagherazzi

Istituto Maria Ausiliatrice - Riviera San Benedetto, 90 - ore 18

Per Patrizio Giulini signore degli anelli. Letture e musiche di alberi, boschi e giardini - con Luciano Morbiato, Roberto Tombesi e amici di Patrizio Giulini a cura di Antonella Pietrogrande e Gruppo Giardino Storico Università di Padova

Domenica 5 maggio?

Giardino Alicorno - Viale Cavallotti - ore 9

Natura in forma - fitness in giardino con l’istruttrice Eleonora Bortolamei

Parco Treves - Via Bartolomeo d’Alviano

L’anima del giardino Treves - attività a cura di Comitato Mura di Padova

- Visite guidate alle ore 10, 11.30, 16 e 17.30

- Laboratorio di acquerello botanico dalle 10 alle 12

- Caccia al tesoro autogestita con ritiro istruzioni in ingresso

Dipartimento di Scienze storiche, geografiche e dell’antichità - Via del Vescovado, 30

Antologie. Le storie segrete delle piante - attività a cura di studenti e studentesse, studiosi e studiose del Dipartimento, in collaborazione con la biblioteca di Storia

- Il roseto della marchesa - visita guidata al giardino con ritrovo sul posto alle ore 10, 10.30, 12, 12.30, 15, 15.30, 17 e 17.30

- Gli indistinti confini - reading musicato ore 11 e ore 16

- Alle radici delle parole: il lessico botanico e la storia del libro - talk ore 11.45 e ore 16.45

Conca di Porte Contarine (via Giotto, Angolo Via Matteotti) - ore 10 e 11.30

Padova vista dall’acqua – navigazione sul Piovego a cura di Artemartours Navigazione Turistica

Istituto Leonardo da vinci - Via San Giovanni di Verdara, 36 - ore 10 e 11

Il giardino sonoro - atmosfere bucoliche con Nova Symphonia Patavina

Centro Universitario Padovano - Via Zabarella, 82 - ore 11

Crea il tuo erbario - laboratorio di stampa su carta con Elena Vania

Collegio Dimesse - Via Dimesse, 25 - ore 10.30 e 11.30

Piccolo giardino di poesie - laboratorio di scrittura per bambine e bambini a cura di Elisa Campaci

Roseto di Santa Giustina – Via Michele Sanmicheli, 65 - ore 16 e 17

I Tesori del Roseto – introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative presenti nel roseto a cura dell’associazione C.O.S.E. IN COMUNA

Liceo Tito Livio - Riviera Tito Livio, 9 - dalle ore 16 alle 18

Metti un Piano in Giardino – esibizioni di giovani pianisti con Bettin Pianoforti

Piazza delle Erbe - ore 19.15

La Création du Monde op 81- suggestioni di fine Festival con l’Orchestra Nova Symphonia Patavina?

Info e prenotazione eventi e attività collaterali

(per le attività non specificate non è necessaria la prenotazione)

Padova vista dall’acqua

Giro sul Piovego in battello di circa un’ora con illustrazione del percorso con ArteMarTours al costo speciale di euro 8 a persona riservato ad Anime Verdi con gratuità per i minori di 5 anni – prenotazione obbligatoria sul link disponibile sul sito www.animeverdi.it a partire dal 26 aprile. Presentazione all’imbarco 15 minuti prima dell’orario indicato, già muniti di braccialetto.

I Tesori del Roseto

Introduzione alla storia della rosa e presentazione di alcune varietà significative presenti nel Roseto di Santa Giustina. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria ai link che seguono:

Natura in forma

Classe di tonificazione presso il parco Alicorno con l’istruttrice fitness Eleonora Bortolamei. La lezione avrà durata di circa 40 minuti e si chiede a tutti i partecipanti di portare un tappetino con sé. Gli esercizi saranno a corpo libero e la lezione sarà aperta a tutti i livelli. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al link che segue:

Crea il tuo erbario

Laboratorio di stampa botanica su carta e collage a cura di Elena Vania. Durante il workshop i partecipanti cattureranno la bellezza delle piante su carta e realizzeranno un erbario. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria ai link che seguono:

Piccolo giardino di poesie

Laboratorio di scrittura di poesie dedicato a bambine e bambini dai 7 ai 10 anni a cura di Elisa Campaci. Durante questo workshop i partecipanti, giocando, scriveranno una poesia sul tema del giardino e dei suoi abitanti. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria nei link che seguono:

Metti un piano in giardino

Un pianoforte a disposizione dei visitatori musicisti del Festival, che potranno suonare liberamente e scegliere il repertorio da far risuonare all’interno del giardino del Liceo Tito Livio. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al link che segue:

L’anima di parco Treves

Visite guidate per piccoli gruppi al Parco Treves de Bonfili per scoprire o approfondire l’alta valenza storica, paesaggistica e naturalistica del luogo. Laboratorio di acquerello botanico offerto dalle studentesse e gli studenti del Liceo Artistico Modigliani.

Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria cliccando sul link disponibile sul sito www.animeverdi.it a partire dal 26 aprile

La creation du Monde

Un ensemble strumentale della Nova Symphonia Patavina esegue una composizione ispirata ai ritmi jazz e caraibici che rappresenta la creazione del mondo secondo un mito africano nel quale viene descritto il caos prima della creazione, l'apparire di animali e vegetazione, la nascita di uomo e donna e infine il bacio di questi ultimi due.

Un Festival ecologico, accessibile, intergenerazionale e family friendly

Anime Verdi punta ad essere un’occasione di sperimentazione e sviluppo di comunità attraverso…

un’attenzione ai più piccoli con l’ingresso gratuito per tutti gli under 15, il rilascio di un braccialetto personalizzato e di un passaporto per collezionare i timbri di tutti i giardini. Con 20 timbri in regalo un gadget ecologico;

un’attenzione alle nuove generazioni con l’ingresso ridotto per gli under 25 e il coinvolgimento attivo di uno staff di oltre 100 volontari, vero motore e anima del festival, favorendo lo scambio generazionale con proprietari e visitatori;

un’attenzione all’ambiente con materiali stampati su carta da foreste certificate e braccialetti in plastica 100% riciclata, consiglia l’uso di acqua pubblica, segnalando sulla mappa le fontanelle dalle quali è possibile bere e rifornirsi. La manifestazione è certificata secondo le norme ISO 14001 a tutela dell’ambiente;

un’attenzione alla comunità, al paesaggio e alle reti sociali promuovendo eventi in modalità partecipata, favorendo l’accessibilità e lo sviluppo di reti, collaborando con alcuni tra i principali attori sociali e culturali della Città di Padova nell’intento di intessere legami utili ad attivare i territori e a liberare risorse. All’ingresso di ogni giardino sono disponibili il QRcode con l'audiodescrizione e la cassetta della posta Cartoline dal Festival per condividere pensieri sull’esperienza di visita.

Info web

https://www.animeverdi.it/

https://www.facebook.com/events/7210765032345817

