Anime Verdi Festival 2023: visite ai giardini privati del centro storico di Padova

Sabato 6 e domenica 7 maggio torna a Padova “Anime Verdi”, il Festival di giardini aperti che, per un intero weekend, permette ai visitatori di godere di una città inedita e sorprendente, tra alberi secolari, piante esotiche, prati lussureggianti, siepi, fioriture e architetture che profumano di storia.

Il festival 2023

Dai 23 giardini della prima edizione, nel 2018, il Festival si è via via arricchito di nuovi spazi verdi, assicurando almeno 10 novità ogni anno. Ai possessori del braccialetto viene offerta la possibilità di visitare giardini privati o abitualmente non accessibili nei quali è possibile entrare scoprendo prospettive inconsuete, proprietari ospitali e volontari disponibili ad accogliere appassionati di paesaggio o semplici curiosi.

Il programma è arricchito da mostre, performance artistiche, concerti, visite guidate, letture e approfondimenti su temi botanici.

I giardini sono aperti dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 19.

Come funziona

I biglietti sono acquistabili solo in prevendita, online o presso l’Infopoint di Piazza delle Erbe, 52, nei giorni precedenti il Festival.

Durante i giorni di apertura dell’InfoPoint, è possibile ritirare il kit del festival (braccialetto e mappa), su presentazione dei titoli di acquisto del biglietto.

Per accedere ai giardini è necessario munirsi del braccialetto acquistabile in prevendita . Il braccialetto d’ingresso è valido per l’intera durata del festival purché sia indossato in modo visibile e non presenti segni di danneggiamento.

Non è consentito l'ingresso agli animali, di qualsiasi taglia.

, di qualsiasi taglia. Gli ingressi dei giardini sono indicati dalla segnaletica di Anime Verdi e dalla presenza dei volontari che hanno il compito di regolare gli accessi nel rispetto delle normative di sicurezza, del distanziamento e della capienza dei giardini.

L'organizzazione si scusa anticipatamente per eventuali code e consiglia di seguire le indicazioni fornite all'atto dell'iscrizione per evitare assembramenti. Sui canali social del festival saranno sempre disponibili informazioni e indicazioni in tempo reale.

La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Biglietti

Intero : euro 10

: euro 10 Ridotto under 25 : euro 5

: euro 5 Gratuito: disabili, minori sotto i 15 anni d’età accompagnati da adulti con braccialetto

Prevendite

Online : su Eventbrite con un piccolo costo di commissione e il ritiro del braccialetto presso l’InfoPoint.

: su con un piccolo costo di commissione e il ritiro del braccialetto presso l’InfoPoint. Biglietteria: Piazza delle Erbe, 52 – Nei giorni precedenti il Festival [le date esatte verranno comunicate a breve]

Promo esclusive online

Ingresso singolo : euro 8 (escluse spese di commissione), fino al 10 aprile

: euro 8 (escluse spese di commissione), Ingresso in coppia : euro 20 (incluse spese di commissione + 1 mappa gold in omaggio, fino al 27 aprile

: euro 20 (incluse spese di commissione + 1 mappa gold in omaggio, Ingresso in gruppo (5 ingressi): euro 40 (escluse spese di commissione) + 2 mappe gold in omaggio, fino al 27 aprile

Un festival ecologico, intergenerazione e family friendly

Anime Verdi punta ad essere un’occasione di sperimentazione e sviluppo di comunità attraverso:

un’ attenzione ai più piccoli con l’ingresso gratuito per tutti gli under 15, il rilascio di un braccialetto personalizzato e di un passaporto per collezionare i timbri di tutti i giardini;

con l’ingresso gratuito per tutti gli under 15, il rilascio di un braccialetto personalizzato e di un passaporto per collezionare i timbri di tutti i giardini; un’ attenzione alle nuove generazioni , con l’ingresso ridotto per gli under 25 e il coinvolgimento attivo di uno staff di oltre 100 volontari, vero motore e anima del festival, favorendo lo scambio generazionale con proprietari e visitatori;

, con l’ingresso ridotto per gli under 25 e il coinvolgimento attivo di uno staff di oltre 100 volontari, vero motore e anima del festival, favorendo lo scambio generazionale con proprietari e visitatori; un’ attenzione all’ambiente con materiali stampati su carta da foreste certificate e braccialetti in plastica 100% riciclata, consiglia l’uso di acqua pubblica, segnalando sulla mappa le fontanelle dalle quali è possibile bere e rifornirsi. La manifestazione è certificata secondo le norme ISO 14001 a tutela dell’ambiente;

con materiali stampati su carta da foreste certificate e braccialetti in plastica 100% riciclata, consiglia l’uso di acqua pubblica, segnalando sulla mappa le fontanelle dalle quali è possibile bere e rifornirsi. La manifestazione è certificata secondo le norme ISO 14001 a tutela dell’ambiente; un’attenzione alla comunità e alle reti sociali, promuovendo eventi in modalità partecipata, favorendo l’accessibilità e lo sviluppo di reti, collaborando con alcuni tra i principali attori sociali e culturali della Città di Padova nell’intento di intessere legami utili ad attivare i territori e a liberare risorse.

Anime Verdi è un’iniziativa dell’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova, Il Raggio Verde e Xena.

Per informazioni

Anime Verdi

Mail: info@animeverdi.it

Fb: @AnimeVerdi

Ig: @animeverdi

#animeverdi2023

Info web

https://www.progettogiovani.pd.it/anime-verdi-2023-2/

https://www.facebook.com/events/1243025373273245