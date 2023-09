Di Salute weekend: visite, check-up ed eventi gratuiti in Prato della Valle all’insegna della prevenzione

Si aprono ufficialmente lunedì 4 settembre le prenotazioni alle visite gratuite, ai check-up e agli appuntamenti speciali della seconda edizione di Dì Salute Weekend, l’evento dedicato a prevenzione, salute e benessere, in programma sabato 16 e domenica 17 settembre in Prato della Valle, a Padova.

Dì Salute Weekend “fa” anche quest’anno prevenzione gratuita con le principali associazioni, fondazioni e realtà sociosanitarie del territorio, pronte a fornire al pubblico una serie di controlli e visite (su prenotazione o ad accesso libero). Per le prenotazioni consultare il sito https://padova.disalute.it/

Il programma prevede inoltre un ricco cartellone di eventi speciali, nel segno del benessere. Il pubblico potrà infatti cimentarsi nella Camminata Metabolica, con i trainer specializzati, provare il Risveglio Yoga con gli insegnanti del Centro Shakti, la Mindfulness con l’associazione Angolo, la passeggiata Mens sana in corpore sano nei luoghi di cura di Padova con l’ULSS6 Euganea, oltre alle tante attività sportive delle palestre Be Aktive. Non mancheranno gli assaggi di cucina vegetale gourmet di Humamy, i laboratori didattici per bambini e tanto altro ancora.

I controlli si svolgeranno, nel totale rispetto delle norme di sicurezza e della privacy, all’interno di ambulatori mobili, nella grande tensostruttura di Croce Rossa Italiana Comitato di Padova e nei gazebo attrezzati. Al centro del “villaggio della salute” di Prato della Valle sarà, inoltre, allestito lo spazio per gli eventi speciali e le iniziative sportive.

La manifestazione è realizzata grazie all’attività dei medici, infermieri e volontari che prestano servizio nelle due giornate in piazza e al sostegno degli sponsor che hanno creduto nell’iniziativa.

L’evento, organizzato dalla testata Dì Salute, in collaborazione con il Comune di Padova, gode del patrocinio di Regione del Veneto, Azienda Ospedale-Università Padova, Istituto Oncologico Veneto, ULSS 6, Ordine dei Medici, Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Padova, Università degli Studi di Padova.

VISITE CON PRENOTAZIONE

PREVENZIONE SENOLOGICA , a cura di LILT Associazione provinciale di Padova

, a cura di LILT Associazione provinciale di Padova PREVENZIONE DEL MELANOMA , a cura di Associazione Piccoli Punti Ets

, a cura di Associazione Piccoli Punti Ets ANALISI DELLA COMPOSIZIONE CORPOREA E DELLA DISTRIBUZIONE DEL TESSUTO ADIPOSO, CON BIOIMPEDENZIOMETRIA , a cura di UOC Clinica Medica 3 a - Azienda Ospedale Università Padova

, a cura di UOC Clinica Medica 3 - Azienda Ospedale Università Padova PUNTO DI ASCOLTO PSICOLOGICO, a cura di QUIPSICO

VISITE LIBERE SENZA PRENOTAZIONE

PREVENZIONE VISIVA, a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus

a cura di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto Onlus PREVENZIONE ODONTOIATRICA, SCREENING DELL’EPATITE C , TEST DELL’HIV, TEST DELLA GLICEMIA, PREVENZIONE DELL’OSTEOPOROSI , a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Padova

, , a cura di Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Padova MISURAZIONE DELLA PRESSIONE E ANALISI DELLA PELLE , a cura di LloydsFarmacia

, a cura di LloydsFarmacia TEST DELL’UDITO , a cura di Centro Sordità Mariuzzo

, a cura di Centro Sordità Mariuzzo ANALISI DEL CUOIO CAPELLUTO E PREVENZIONE ALOPECIA , a cura di Poliambulatori Medici Landen

, a cura di Poliambulatori Medici Landen PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE IN MENOPAUSA , a cura di UOC Dietetica e Nutrizione Clinica - Azienda Ospedale Università Padova

, a cura di UOC Dietetica e Nutrizione Clinica - Azienda Ospedale Università Padova ECODOPPLER ARTI INFERIORI E TRONCHI SOVRAORTICI , a cura di UOC Malattie trombotiche ed Emorragiche - Azienda Ospedale Università Padova

, a cura di UOC Malattie trombotiche ed Emorragiche - Azienda Ospedale Università Padova PREVENZIONE DEI DISTURBI DELL'APPARATO SESSUALE MASCHILE , a cura di UOC di Andrologia e Medicina della Riproduzione - Azienda Ospedale Università Padova

, a cura di UOC di Andrologia e Medicina della Riproduzione - Azienda Ospedale Università Padova ECOGRAFIE MUSCOLO SCHELETRICHE E PREVENZIONE REUMATOLOGICA , a cura di UOC di Reumatologia - Azienda Ospedale Università Padova

, a cura di UOC di Reumatologia - Azienda Ospedale Università Padova VALUTAZIONI FISICHE FUNZIONALI, a cura di UOC di Medicina dello Sport e dell'Esercizio - Azienda Ospedale Università Padova

EVENTI SPECIALI GRATUITI SU PRENOTAZIONE

Sabato 16 settembre ore 17 CAMMINATA METABOLICA , cui segue aperitivo vegetale gourmet

, cui segue aperitivo vegetale gourmet Domenica 17 settembre ore 8 RISVEGLIO YOGA, cui segue colazione vegetale gourmet

cui segue colazione vegetale gourmet Domenica 17 settembre ore 10 MINDFULNESS

Domenica 17 settembre ore 10.30 MENS SANA IN CORPORE SANO, passeggiata nei luoghi di cura di Padova

Il pubblico avrà inoltre un filo diretto con la manifestazione e potrà conoscere idee, iniziative e protagonisti nel corso delle dirette di Radio Padova, media partner dell’evento, sempre presente in Prato della Valle nello spazio “Dì Salute Crystal Box”.

Informazioni e prenotazioni al sito https://padova.disalute.it/

DOVE

Prato della Valle, lobo di Santa Giustina (di fronte pizzeria Zairo)

QUANDO

Sabato 16 e domenica 17 settembre, dalle ore 9 alle ore 19

PREZZO

Tutte le attività sono GRATUITE

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web https://padova.disalute.it/

Di Salute Weekend, giunto alla sua seconda edizione, è l’evento dedicato a prevenzione, salute e benessere organizzato da Di Salute, in collaborazione con l'ufficio Città Sane del Comune di Padova.

Per due giorni le principali realtà socio sanitarie regionali sono a disposizione delle cittadine e dei cittadini per visite, controlli di prevenzione, check up e consulenze, tutte gratuite.

Le visite si eseguono all’interno di ambulatori mobili e di gazebo attrezzati, nel pieno rispetto della privacy.

CALENDARIO DI EVENTI COLLATERALI, A PARTECIPAZIONE GRATUITA

Sabato 16 settembre in Prato della Valle

9 - 9.30 inaugurazione e taglio del nastro

10 - 10.45 dimostrazione di manovre salvavita su adulti e bambini

10 – 12 laboratori didattici per bambini

11 - 11.45 ginnastica posturale

15.30 – 16:10 allenamento funzionale

16 - 18 laboratori didattici per bambini

17 - 18.15 camminata metabolica (su prenotazione) segue aperitivo vegetale gourmet

18.30 – 18 dimostrazione di manovre salvavita su adulti e bambini

Domenica 17 settembre in Prato della Valle

8 - 9.15 il risveglio yoga (su prenotazione) segue colazione vegetale gourmet

9 - 19 simulazione avanzata e rianimazione cardiopolmonare

10 – 10.45 mindfulness (su prenotazione)

10 – 12 laboratori didattici per bambini

10.30 – 11.45 mens sana in corpore sano (su prenotazione) passeggiata nei luoghi di cura di Padova

11 - 11.45 ginnastica posturale

12 - 12.45 dimostrazione di manovre salvavita su adulti e bambini

15.30 - 16.15 core stability esercizi per migliorare la postura

16 - 18 laboratori didattici per bambini

Foto articolo da comunicato stampa